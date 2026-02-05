Más de 300 Familias Denuncian Estafa en Viviendas Sociales en Paraguay

Más de 300 familias paraguayas se encuentran sumidas en una profunda crisis tras ser víctimas de un engañoso plan de viviendas sociales en Ypané. El caso ha generado una ardua investigación del Ministerio Público por un presunto fraude que involucra a gestores falsos y una cooperativa utilizada sin autorización.

Las familias afectadas, pertenecientes a la comisión vecinal “Oga Porã Recavo”, fueron atraídas por la promesa de un proyecto habitacional que supuestamente contaría con el respaldo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH). Para participar, debían cumplir con requisitos económicos, pero el tiempo pasó sin que se registraran avances en la construcción de sus viviendas.

Compromisos Económicos y Desilusión Constante

Según las primeras investigaciones, el proceso requería que las familias se unieran a una cooperativa llamada Yvyrusu Ltda., comprometiéndose a realizar aportes económicos mensuales. Sin embargo, tras meses sin avances, comenzaron a investigar lo sucedido.

La cooperativa, al ser consultada, declaró no tener relación alguna con el proyecto, denunciando que su nombre había sido utilizado de manera indebida. Además, el MUVH corroboró que no existía documentación oficial relacionada con las viviendas prometidas.

Investigación en Marcha: Allanamientos y Evidencias

Ante la gravedad de la situación, el fiscal Silvio Alegre y la Policía de Delitos Económicos y Financieros realizaron un allanamiento en una oficina céntrica de Asunción. Durante el operativo, se confiscaron documentos y equipos que facilitarán el rastreo de los fondos involucrados en este esquema fraudulento.

Hasta ahora, se han contabilizado más de 300 familias perjudicadas, y desde la Fiscalía no descartan que este número pueda crecer conforme avance la investigación.

Aviso a la Ciudadanía: Trámites Gratuitos y Personales

Las autoridades paraguayas han enfatizado que todos los trámites para acceder a viviendas sociales deben ser realizados de forma personal y gratuita, sin intermediarios ni gestores no acreditados. Asimismo, se han alertado sobre los peligros de entregar dinero a organizaciones sin respaldo estatal.

La causa se mantiene abierta bajo la carátula de presunta estafa y uso indebido de entidades, mientras las familias de Ypané continúan en su lucha por justicia y la recuperación de sus ahorros invertidos en el proyecto.