Orlando Ferreres: «No hay grandes cambios entre los antiguos y nuevos métodos de medir la inflación»

La reciente controversia sobre la medición de la inflación en Argentina ha reavivado el interés en el panorama económico nacional. Orlando Ferreres, reconocido economista, compartió su análisis sobre las modificaciones en el índice de precios y sus implicaciones en el mercado.

La discusión acerca de cómo se mide la inflación en el país ha cobrado protagonismo en el ámbito tanto económico como político. Según Ferreres, los cambios en el sistema de medición se anunciaron desde el año pasado, buscando actualizar las ponderaciones del índice de precios.

Modificaciones que Generan Expectativas

Ferreres señala que el plan ya se había previsto para octubre, con el objetivo de dar más peso a los servicios en lugar de a los alimentos. Sin embargo, el experto indica que la decisión del Gobierno de posponer la implementación se debió a que el nuevo índice posiblemente reflejaba una inflación superior a la esperada.

“Cuando llegó el momento de hacer el cambio, el ministro Caputo optó por no publicar el nuevo índice, ya que mostraba cifras más altas que las anteriores”, explica.

Consecuencias para el INDEC y la Economía

Este contexto generó tensiones internas en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que, según Ferreres, fue una de las razones detrás de la salida de Marco Lavagna. “La falta de concordancia entre las decisiones de Caputo y el anuncio previo de Lavagna sobre la modificación de ponderaciones claramente creó un conflicto”, comentó.

Reacciones y Efectos en el Mercado

El economista advierte que esta situación provocó una caída en los bonos y un aumento en el riesgo país, llevando el indicador a más de 500 puntos. “Son fenómenos que se podrían haber evitado”, resalta. Además, critica las declaraciones del ministro acerca de la compra de ropa, considerándolas inapropiadas dadas las circunstancias económicas.

El Índice y su Representatividad

Sobre la representatividad del índice de precios al consumidor (IPC), Ferreres subraya que este refleja la realidad, aunque la relevancia de los diferentes sectores puede afectar la percepción de la inflación. Sin embargo, sostiene que no existen diferencias significativas entre el viejo y el nuevo sistema de ponderación.

Proyecciones Inflacionarias

Respecto a las cifras proyectadas para el presente año, Ferreres asegura que la inflación superará las estimaciones del presupuesto oficial. “Prevemos una inflación que podría llegar entre el 21% y 23%, distanciándose del objetivo inicial de 10%”, anticipa. Dados los antecedentes de inflación en torno al 2,5% en meses previos, el economista considera inevitable que el índice anual supere el 20%.