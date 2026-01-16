Más de 4 millones sin luz en Capital y el conurbano

Un fallo en la red eléctrica dejó a millones de argentinos a oscuras en medio de una ola de calor. La compañía distribuidora Edenor informó sobre la situación que impactó en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

Este jueves, un apagón masivo afectó a al menos cuatro millones de personas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), debido a una falla técnica en una subestación de Edenor. El contratiempo generó un “efecto arrastre”, impactando también a los clientes de Edesur. A las 16:30, más del 90% de los hogares afectados ya habían recuperado el servicio.

Detalles del Apagón

Edenor explicó que el problema surgió en la Subestación Morón, afectando inicialmente a unos 800.000 clientes. Esta contingencia comprometió cerca de un tercio de la demanda total de la empresa, principalmente en las zonas norte y oeste de su área de concesión.

Impacto en los Usuarios

Con las temperaturas extremadamente altas, el apagón dejó sin electricidad a más de 900.000 usuarios, lo que se traduce en alrededor de cuatro millones de personas afectadas si se considera el promedio de ocupantes por hogar.

Registro de Cortes en Diferentes Zonas

Los cortes de luz comenzaron a reportarse justo después de las 14:00, afectando a vecindarios como Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez. Aunque Edesur contabilizó menos cortes que Edenor, sus fallas fueron resultado del problema en la red de Edenor.

Recuperación Progresiva del Servicio

La normalización del suministro se realizó en varias etapas, siendo cerca de las 16:43 cuando se reportaron aún 35.000 usuarios sin luz en el área de Edesur y 175.000 en Edenor. Para las 18:00, sólo quedaban unos pocos miles de afectados en cada compañía.

Repercusiones en el Transporte Público

El apagón también tuvo efectos en el sistema de transporte. La línea Mitre reportó problemas, así como el Tren de la Costa que estuvo interrumpido. La línea D del subte también sufrió afectaciones temporales, aunque todo se normalizó pasadas las 15:30.

Consecuencias Adicionales

Varias instalaciones de AySA se vieron afectadas debido a la falta de suministro eléctrico, lo que provocó que la normalización del servicio de agua potable no fuera inmediata. La empresa advirtió sobre posibles bajas de presión en distintas localidades del conurbano y Ciudad de Buenos Aires.

Recomendaciones para los Usuarios

Ante la situación, Edenor aconsejó a los usuarios utilizar el aire acondicionado de manera moderada y alternar su uso con ventiladores para ayudar a minimizar la demanda eléctrica en un momento crítico.

Incidentes Reportados

El apagón desencadenó un incidente de tráfico en Palermo, donde varios semáforos dejaron de funcionar. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes reportaron el suceso a través de redes sociales.