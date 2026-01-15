Amazon anuncia que Alexa Plus estará disponible para usuarios Prime

¡Bienvenida Alexa+! La nueva era de Amazon para usuarios Prime

Amazon lanza Alexa+, una versión revolucionaria de su asistente virtual diseñada para transformar la experiencia del usuario y que solo está disponible para miembros Prime. ¡Descubre lo que trae esta actualización!

A Alexa+ ya está aquí para los usuarios Prime

La gigante tecnológica Amazon comenzó a implementar la esperada actualización que incluye a Alexa+, exclusiva para sus suscriptores Prime. Esta versión fue presentada en el CES 2026 de Las Vegas y promete una experiencia significativamente mejorada gracias a sus habilidades avanzadas impulsadas por inteligencia artificial generativa.

Renovación automática y mejoras destacadas

Los usuarios Prime no necesitan preocuparse por las descargas manuales, ya que la migración se realiza automáticamente en sus dispositivos. Sin embargo, la actualización no permite un rechazo previo, lo que ha generado inquietud entre quienes preferían seguir utilizando la versión clásica.

Una vez finalizada la migración, los usuarios pueden regresar a la versión anterior únicamente a través de un comando de voz. No obstante, Amazon asegura que la mayoría de los usuarios apreciarán las nuevas características de Alexa+.

Interacción revolucionaria

La esencia de la nueva versión radica en su capacidad de interactuar de manera más fluida y natural. Alexa+ ofrece una experiencia más conversacional, integrando voz, texto e imágenes para brindarle al usuario respuestas más contextuales y completas.

Beneficios exclusivos de Alexa+

Con esta actualización, los usuarios obtendrán acceso a funciones innovadoras, como:

Compras inteligentes, gestión de tareas complejas y recomendaciones personalizadas basadas en el uso habitual.

Posicionamiento estratégico de Amazon

La integración de Alexa+ con la membresía Prime es fundamental para Amazon, ya que refuerza su ecosistema de servicios, facilitando una experiencia más conectada y fluida. Esta estrategia también fortalece la competitividad de Amazon frente a asistentes digitales como Google Assistant y Apple Siri, que también buscan incorporar inteligencia artificial avanzada.

Una experiencia optimizada a tu alcance

Con Alexa+, los usuarios pueden gestionar agendas, controlar dispositivos inteligentes y realizar múltiples tareas con mayor facilidad. Esta actualización refuerza el compromiso de Amazon por ofrecer una experiencia superior a sus miembros Prime, asegurando un alcance masivo y efectivo.