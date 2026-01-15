Maxi López enfrenta críticas por comentario transfóbico hacia Flor de la V

En medio del verano en Mar del Plata, Maxi López se convirtió en el centro de críticas tras una desafortunada intervención en el programa Sería Increíble, donde ignoró la identidad de género de Florencia de la V, desatando un aluvión de repudios en redes sociales.

Un comentario controversial durante la transmisión

La tensión aumentó cuando Nati Jota preguntó a los panelistas a quién besarían de la escena pública. López sorprendió a todos al mencionar a Florencia de la Vega, descalificándola verbalmente y alejándose de la realidad y del respeto hacia su identidad. “No sería solo masculino, tendría que ser… a Florencia de la Vega, por ejemplo”, dijo, lo que desató un mar de críticas en las plataformas digitales.

Reacciones inmediatas y polémica creciente

Nati Jota intentó suavizar la situación, corrigiendo a López: “¡No Maxi, no era por ahí! Florencia es legalmente una mujer”. En lugar de aceptar la corrección, el exfutbolista se burló solicitando el nombre correcto, lo que solo intensificó la incomodidad en el ambiente.

Impacto en las redes sociales

La controversia se viralizó rápidamente, con usuarios de redes catalogando la actitud de López como un “atraso absoluto”. La comunidad en línea recordó la importancia de respetar la identidad de género y puso de manifiesto que este tipo de comentarios solo contribuyen a la discriminación. Muchos lamentaron que alguien con la visibilidad de López utilizara su plataforma para perpetuar actitudes dañinas.

Los escándalos se acumulan

Este episodio no es el primero en el que se ve envuelto el exfutbolista. Hace poco, López enfrentó críticas por un comentario sobre el nacimiento de su hijo, Lando, en el que afirmó haber pedido a los médicos apurar la cesárea de su esposa, Daniela Christiansson, por sus compromisos laborales, lo que generó malestar entre los televidentes. A pesar de intentar justificarse, su imagen se vio gravemente afectada.

Desconexión con la realidad actual

El reciente escándalo ha evidenciado una desconexión entre lo que la audiencia espera y el comportamiento de López. A medida que sus compañeros intentaron mantenerse en sintonía con un discurso más inclusivo y moderno, sus intervenciones fueron percibidas como anticuadas y fuera de lugar. La controversia en Mar del Plata ha llevado al debate sobre su futuro en los medios, donde se demandan códigos actualizados y respeto.