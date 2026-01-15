Loser: ‘El crecimiento aún no refleja en nuestros bolsillos’

La economía argentina genera expectativas mixtas en medio de un entorno global cambiante. Claudio Loser, exdirector del Fondo Monetario Internacional, comparte su visión sobre las proyecciones del país y los factores que podrían desencadenar un crecimiento sostenible.

Claudio Loser, quien dirigió el Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, analizó las recientes proyecciones económicas de Argentina, destacando aspectos positivos pero también señalando la fragilidad de la situación. En una entrevista televisiva, afirmó que el Fondo observa ciertos avances en la economía argentina, aun cuando persisten desafíos como la elevada inflación y las restricciones cambiarias que afectan a las empresas.

Un Diagnóstico Mixto: Señales de Crecimiento pero Con Importantes Fragilidades

Loser expresó que hay motivos para el optimismo: “Evidentemente, el Fondo está contento”, aunque subrayó que la inflación sigue siendo un grave problema. Argentina se encuentra entre los países con mayor inflación del continente, solo detrás de Venezuela, lo que limita su potencial de crecimiento.

Proyecciones del FMI: Crecimiento Desigual y Oportunidades

Respecto a la proyección de un PBI de 668.000 millones de dólares para el próximo año, Loser consideró que esto refleja un rebote tras un periodo económico difícil. “2025 fue un buen año y 2026 también se espera positivo”, indicó. Argentina tiene el potencial de figurar entre los países con las mejores expectativas de crecimiento en América Latina, superando a muchos de sus pares regionales.

Sin embargo, Loser señaló que los beneficios de este crecimiento no se ven reflejados en la realidad de la población. “Lo que se percibe es un progreso lento, especialmente en áreas como el conurbano”, afirmó, identificando que el crecimiento está centrado en sectores como la agricultura, minería y petróleo.

Inflación Persistente: Retos para el Futuro Económico

La inflación, que oscila entre el 2% y el 3% mensual, continúa siendo un tema candente. Loser expresó que hay posibilidades de reducirla a menos del 2%, pero esto depende de mantener un equilibrio fiscal y políticas monetarias coherentes. “En Argentina, estamos enfrentando un desafío inflacionario mucho más severo que en otros países”, aclaró.

Desafíos Cambiarios y de Inversión

Loser también abordó las restricciones cambiarias, manifestando su preocupación sobre el cepo para empresas. “El tipo de cambio está atrasado”, aseguró, sugiriendo que se necesitan reformas que mejoren la competitividad del país. Hizo hincapié en que la falta de acumulación de reservas en 2025 fue un error crítico que debe ser corregido.

La eliminación del cepo podría generar un “shock” inicial en el valor del dólar, pero Loser defendió que a largo plazo, podría estimular la entrada de capitales. “Los inversores están esperando que se levante el cepo para invertir”, afirmó, resaltando que Argentina tiene un entorno más atractivo para la inversión extranjera que otros países de la región.