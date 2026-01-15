Tarifas en alza, servicio en caída

Un corte de energía eléctrica sorprendió a la Ciudad y Gran Buenos Aires este jueves, dejando a cerca de un millón de clientes de Edenor y Edesur a oscuras, justo cuando la temperatura superaba los 32 grados.

Este apagón se considera uno de los más significativos en los últimos tres años. El último gran corte había ocurrido el 30 de diciembre, afectando a **1.085.000 usuarios**.

¿Qué ocasionó el apagón?

Aproximadamente a las 14:45, se registró una falla en la Subestación Morón a 220 kV, impactando inicialmente a cerca de 800.000 clientes, según el comunicado de Edenor.

Barrios afectados

Los sectores más perjudicados en la Ciudad incluyeron Núñez, Colegiales, Palermo, Belgrano, Caballito y Villa Urquiza. En el Gran Buenos Aires, lugares como Villa Ballester, Caseros, Vicente López y San Isidro también sufrieron cortes.

Impacto en la vida diaria

Con temperaturas calurosas que alcanzaban los 35 grados de sensación térmica, los vecinos salieron a las calles para comprobar el alcance del apagón. Comerciantes improvisaron con generadores, mientras que semáforos apagados generaron congestión en las intersecciones más transitadas.

La experiencia de los ciudadanos

A las 16:30, alrededor de 363.000 usuarios de Edenor aún estaban sin servicio, en comparación con los 18.150 usuarios de Edesur. Además, el sitio web del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) colapsó durante el apagón, dificultando la obtención de información.

Liliana, una comerciante en Bulnes y Santa Fe, expresó su desasosiego ante la falta de información sobre cuándo volvería la electricidad. Los restaurantes y negocios se adaptaron a la situación, utilizando linternas y velas mientras esperaban que el servicio se restableciera.

Problemas en el transporte

El corte también afectó al transporte público. La línea D del subte suspendió su servicio, mientras que la línea H operó con demoras. Así mismo, el Aeroparque experimentó problemas de suministro, aunque permaneció operativo.

Las causas del inconveniente

Fuentes oficiales indicaron que la salida de servicio de cuatro líneas de 220 kV de la subestación Morón había provocado el incidente, afectando un tercio de la demanda total de Edenor. Se perdió aproximadamente **3.000 MW** debido a la falla en el sistema electrico.

Un clima complicado

La ola de calor aumentó la incomodidad de los vecinos, quienes se mostraron molestos en redes sociales. Muchos expresaron su enojo por la falta de respuesta de las distribuidoras frente a la situación. Se quejaron de tarifas elevadas sin un servicio acorde, resaltando la fragilidad del sistema eléctrico ante problemas puntuales.

El apagón dejó al descubierto la vulnerabilidad del suministro eléctrico en Buenos Aires, dejando a una ciudad en caos con calles congestionadas y ciudadanos enfrentando el calor de distintas maneras.