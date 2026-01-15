Milanesa a la Romana: Guía Sencilla para Inexpertos con el Secreto de la Abuela para un Resultado Crujiente

Descubre el Secreto de la Milanesa a la Romana: Un Clásico Italiano en tu Cocina

La milanesa a la romana es una joya de la gastronomía que conquista paladares argentinos. Con un sabor auténtico y el toque especial de las abuelas, esta receta es perfecta para cualquier ocasión.

Un Plato que Trasciende Fronteras

La historia de la milanesa es un tema debatido: ¿es de origen austriaco, alemán o italiano? Mientras algunos lo discuten, muchos coinciden en que su verdadera esencia proviene de Milán, Italia, donde la llaman cotoletta. Gracias a la inmigración, se ha convertido en un plato insustituible en la mesa argentina. ¿Te animas a prepararla de una forma innovadora, «a la romana», siguiendo el truco tradicional de las abuelas?

Ingredientes para la Milanesa Perfecta

Para 4 porciones, necesitarás:

500 g de nalga en bifes.

Sal al gusto.

Mostaza (cantidad necesaria).

1 taza de leche.

1 cucharadita de ajo picado.

1 cebolla pequeña, picada.

1 cucharadita de paprika.

2 huevos.

Pan rallado (cantidad necesaria).

Aceite para freír.

Preparación Paso a Paso

1. Macerado de los Bifes

Comienza salando y untando los bifes de nalga con mostaza. En un bol, mezcla la leche, otra cucharada de mostaza, la paprika, el ajo, la cebolla y los huevos. A continuación, empapa los bifes en esta mezcla y rebózalos en pan rallado.

Coloca las milanesas en una bandeja previamente aceitada y refrigéralas por 30 minutos. Este es el truco que evitará que el pan se despegue al freír.

2. Cocción Perfecta

Calienta aceite en una sartén a fuego alto hasta que esté bien caliente. Baja la temperatura a medio y fríe cada milanesa hasta que adquiera un dorado perfecto por ambos lados. Escúrrelas en papel de cocina para eliminar el exceso de aceite.

3. Salsa Romana

Utiliza el líquido sobrante del macerado para una deliciosa salsa. Cocina a fuego lento hasta que hierva. Retira del fuego y deja enfriar un poco antes de cubrir las milanesas con ella.

Detalles de Cocción

Tiempo de cocción: 25 minutos.

Tiempo de preparación total: 60 minutos.