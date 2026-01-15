393,600 Nuevas Billeteras en 24 Horas Desatan un Nuevo Ciclo

La plataforma Ethereum ha marcado un hito histórico al registrar la creación de casi 400.000 nuevas billeteras en un solo día, impulsando su uso y atrayendo a más usuarios a su ecosistema.

El 11 de enero se convirtió en un día memorable para Ethereum, que alcanzó un impresionante total de 393.600 nuevas billeteras. Este aumento sin precedentes se debe a una combinación de avances técnicos, un uso creciente de stablecoins y un interés palpable de los usuarios.

Factores Impulsores detrás del Crecimiento

Lejos de ser un fenómeno impulsado solo por la especulación del precio del token ETH, este crecimiento se asocia directamente con la mejora en la utilidad de la red y las optimización en su protocolo.

Una de las actualizaciones más significativas ha sido la implementación de Fusaka, que se realizó en diciembre de 2025. Esta mejora ha optimizado la gestión de datos on-chain y ha reducido los costos de transacción, creando un entorno más accesible tanto para desarrolladores como para usuarios.

El Auge de las Stablecoins en Ethereum

Otro motor clave detrás de este crecimiento ha sido la creciente adopción de stablecoins dentro del ecosistema de Ethereum, que se están consolidando como herramientas esenciales para pagos y transferencias.

Además, Ethereum ha reportado un promedio de 327.000 nuevas billeteras por día en la semana previa, con un total de direcciones activas alcanzando un récord histórico de 172,9 millones.

Predicciones Futuras: Ethereum Superaría a Bitcoin en 2026

Con estos impresionantes números, Ethereum está perdiendo su estigma de volatilidad. Según Standard Chartered, el potente crecimiento de esta criptomoneda podría llevarla a superar a Bitcoin (BTC) en capitalización de mercado para 2026.

El banco británico ha identificado mejoras técnicas y una creciente confianza en la infraestructura de Ethereum como factores determinantes para este pronóstico optimista. La versatilidad de sus contratos inteligentes y la capacidad de soportar aplicaciones descentralizadas fortalecerán su posición en el mercado.

Bitcoin vs. Ethereum: Un Análisis Comparativo

Mientras Bitcoin sigue desempeñando su papel como una reserva de valor, Ethereum se establece como un ecosistema más adaptativo, capaz de innovar y generar nuevas aplicaciones en la economía digital.

De acuerdo con el análisis de Standard Chartered, estas diferencias cruciales podrían ser la clave para que ETH logre superar a BTC en capitalización de mercado hacia 2026.