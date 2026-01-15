Operador Bursátil: El Dólar Rompe la Estacionalidad de Enero

El inicio del verano argentino suele provocar un aumento en la demanda de dólares, pero este enero se presenta con un escenario inusual. Acompáñanos a descubrir qué está sucediendo en el mercado cambiario.

Históricamente, el comienzo del verano en Argentina trae consigo un alza en la demanda de dólares, impulsada por las vacaciones y el ahorro en moneda fuerte. Sin embargo, según Gustavo Quintana, operador de cambios de PR, este enero se aleja del patrón habitual. La calma del mercado se sostiene gracias a una oferta constante y una demanda más moderada.

Un enero atípico: ¿qué está pasando?

“Esto contradice lo que normalmente ocurría en la primera quincena de enero”, señala Quintana, recordando que años anteriores mostraban una “fuga de depósitos hacia el dólar” por parte de los ahorristas. A su juicio, este fenómeno no se ha manifestado con la misma intensidad, mostrando una calma que sorprende.

Factores que contribuyen a la estabilidad

La tranquilidad en el mercado se debe, en gran parte, a la variedad de fuentes de dólares disponibles. Quintana resalta el nivel de ingreso de dólares por parte de los exportadores agropecuarios, avalado por el flujo de camiones hacia el puerto de Rosario, lo que sugiere una liquidación constante por parte de este sector.

Más allá del agro: ingresos de otros sectores

La oferta de dólares no se limita al agro. Quintana menciona que también se están canalizando ingresos de minería y combustibles, además de algunas colocaciones de obligaciones negociables realizadas a finales del año anterior.

Demanda reducida en tiempos vacacionales

El operador de cambios añade que la demanda es menos intensa en enero, un mes típicamente caracterizado por una menor actividad económica. “La primera quincena de enero es una etapa plena de vacaciones”, afirma, lo que lleva a una demanda más restringida de divisas y a una oferta que se mantiene estable.

Intervención del Banco Central y su impacto

Quintana proporciona un dato interesante sobre el Banco Central: pese a sus compras significativas, el tipo de cambio no ha aumentado. “Hasta ahora, el Central ha adquirido 515 millones de dólares”, señala, destacando que su intervención no busca alterar la tendencia del mercado, sino que se adapta a ella.

Expectativas futuras: estabilidad a la vista

Mirando hacia el futuro, Quintana anticipa un período de estabilidad debido a la ausencia de riesgos electorales. “En años sin elecciones, el mercado tiende a ser más estable”, afirma, aunque advierte que un evento externo podría cambiar esta situación. No obstante, prevé que la estabilidad continúe al menos hasta marzo, cuando comience la cosecha gruesa.

Cambios en las regulaciones cambiarias

Consultado sobre las restricciones cambiarias, Quintana señala que no espera una flexibilización rápida. “Creo que todavía falta para eso”, sostiene. Además, menciona que el posible giro de dividendos no tendrá un impacto inmediato en el mercado debido a su naturaleza circunstancial.

Conclusiones sobre el panorama cambiario

Quintana indica que hay motivos para el optimismo en el corto plazo, con proyecciones favorables para el ingreso de dólares, gracias a proyectos aprobados por el régimen de incentivos. Sin dudas, este enero presenta un panorama diferente que merece ser monitoreado.