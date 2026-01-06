Más de 40 nadadores desafían el frío en el Nado de los Reyes en el río Vltava

Inmersos en el frío extremo, valientes nadadores desafían las heladas aguas checas. Con temperaturas que rondan los 2°C en el agua y -5°C en el aire, esta actividad se ha consolidado como un rito social lleno de historia.

En un evento singular, participantes se embarcaron en lanchas que los llevaron hasta el centro del río, donde se lanzaron al agua para nadar de regreso a la orilla. Los rescatistas, atentos desde embarcaciones cercanas, aseguraron la seguridad de los nadadores durante su breve pero intensa inmersión, que no superó los diez minutos.

Un Toque Mágico en el Agua

A lo largo del evento, tres nadadores, portando coronas, representaron a los magos bíblicos, mientras que otros formaban una fila tras ellos, avanzando hacia la ribera con determinación y espíritu festivo.

Una Tradición que Perdura

La natación polar cuenta con una rica tradición en la República Checa, considerada tanto una prueba de resistencia como un ritual social. Cada año, apasionados del agua helada participan en estas competencias en distintas ciudades del país, reafirmando su compromiso con esta peculiar costumbre invernal.