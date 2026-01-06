Nicolás Maduro y Cilia Flores: Lo Sucedido en su Audiencia en EE.UU.

Nicolás Maduro y Cilia Flores se presentan ante la justicia estadounidense: Detalles y acusaciones

En un episodio sin precedentes, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados el 5 de enero a su primera audiencia en un tribunal de Nueva York, enfrentando graves acusaciones de narcoterrorismo que podrían cambiar el rumbo de su vida.

El líder venezolano se declaró inocente de los cargos en su contra y afirmó haber sido capturado en su hogar de Caracas. Al llegar al tribunal, Maduro reiteró su posición, describiéndose a sí mismo como “un hombre decente” y afirmando su título como presidente de Venezuela.

Defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores

Para su defensa, Maduro eligió a Barry Pollack, un abogado de renombre en Estados Unidos, con más de 30 años de experiencia en litigios complejos. Pollack es conocido por su enfoque meticuloso y su dedicación a los casos difíciles.

Por su parte, Cilia Flores se presentó como la primera dama y también se declaro inocente. Su defensa está en manos de Mark Donnelly, un experimentado penalista que ha trabajado en el Departamento de Justicia y se ha desempeñado en casos importantes en el sistema federal estadounidense.

Traslado al tribunal

Maduro y Flores fueron trasladados bajo estricta vigilancia desde el Metropolitan Detention Center hacia un campo cercano donde un helicóptero los esperaba. Imágenes aéreas mostraron a Maduro llegando en un vehículo blindado a su audiencia en Manhattan.

Cargos y repercusiones legales

Las acusaciones incluyen conspiración narcoterrorista y conspiración para importar cocaína, entre otros. Si son declarados culpables, podrían enfrentar penas severas, que van desde 30 años hasta la cadena perpetua. Estas acusaciones se originaron tras una exhaustiva investigación de la DEA.

El proceso judicial en Nueva York

El caso se desarrolla en el Tribunal Federal de los Estados Unidos Daniel Patrick Moynihan, una imponente estructura en las afueras de Chinatown, Manhattan.

El juez a cargo del caso

El juez Alvin K. Hellerstein, de 92 años y designado por Bill Clinton, preside este proceso. Ha estado involucrado en casos destacados y su experiencia será crucial para el avance del juicio, que podría tardar más de un año en iniciar.

Situación política en Venezuela

En medio de este panorama, Delcy Rodríguez asumió el cargo de presidenta interina en el Parlamento de Venezuela, condenando la situación de Maduro y Flores y calificándolos de “héroes”. Mientras tanto, reportes de disparos y situaciones irregulares surgen en Caracas, creando un clima tenso en el país.