Billetera lanza seguros de vida y accidentes desde $2,500: Descubre cómo obtenerlos

Ualá Revolutiona el Mercado: Ahora Puedes Contratar Seguros de Vida Desde $2.500

La fintech argentina Ualá agrega seguros de vida y accidentes a su plataforma, ofreciendo una solución digital innovadora y accesible. Descubre todos los detalles sobre esta nueva opción.

Ualá, la popular billetera virtual, ha ampliado su oferta al permitir a sus usuarios contratar seguros de vida y accidentes personales directamente desde su aplicación. Este nuevo servicio comienza con una cuota mensual de $2.500 y ofrece sumas aseguradas de hasta $100 millones.

La empresa se asocia con Allianz, líder mundial en seguros, para ofrecer una experiencia completamente digital. Las pólizas estarán disponibles para los usuarios de manera progresiva.

Acceso Rápido y Sencillo

Con esta nueva opción, Ualá busca simplificar el proceso de obtención de seguros, eliminando intermediarios. Desde la cotización hasta la emisión, todo se podrá realizar en pocos clics.

Variedad de Productos a tu Alcance

La oferta inicial incluirá Seguros de Vida, con tres modalidades: Vida Esencial, Vida Integral y Vida Plena. Estas opciones cubren eventos como fallecimientos, invalidez y enfermedades críticas.

Además, la propuesta incluirá seguros de accidentes personales en dos categorías: Trabajo Esencial y Trabajo Plus, brindando respaldo económico ante imprevistos.

Requisitos y Activación

Para acceder a estos seguros, los usuarios deberán ser mayores de 18 años y no tener deudas con productos crediticios. Una vez contratada la póliza, la activación es rápida: los usuarios recibirán una confirmación en minutos.

La Visión de Ualá

Joaquín Richards, Director de Seguros de Ualá, señala que el objetivo es democratizar el acceso a la protección financiera, facilitando que todos los argentinos puedan asegurar el bienestar de sus seres queridos a través de productos accesibles y simples.