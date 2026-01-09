Más de 45 muertos en Irán por protestas antigubernamentales

Las manifestaciones en Irán entraron en su duodécimo día, intensificándose con bloqueos de calles y un acceso limitado a internet, mientras la cifra de víctimas sigue en aumento en medio de una creciente represión.

Este jueves, protestantes tomaron una de las principales avenidas de Teherán en una clara expresión de descontento hacia el gobierno. Esta acción se inserta en un contexto de manifestaciones que ha llevado a restricciones severas en el acceso a la red, según informes de organizaciones de derechos humanos.

Orígenes de las Protestas

El descontento popular comenzó el 28 de diciembre, cuando comerciantes de Teherán comenzaron a exigir cambios frente al aumento de precios y la drástica devaluación del rial. Desde entonces, las protestas se han multiplicado en diversas regiones del país, ampliando su alcance.

Protestas en las calles de Irán.

Impacto en el Territorio y Número de Víctimas

Según un informe de AFP, las protestas han alcanzado 25 de las 31 provincias del país. Las cifras varían notablemente: mientras los medios oficiales reportan al menos 21 muertos, la ONG Iran Human Rights indica que son al menos 45, incluyendo ocho jóvenes menores de edad. El miércoles fue marcado por la mayor violencia, con 13 fallecimientos confirmados. Además, se reportan cientos de heridos y más de 2,000 detenciones.





Reacción Internacional: La Advertencia de EE. UU.

En medio de esta turbulencia, el presidente de Estados Unidos ha lanzado una advertencia dirigida a las autoridades iraníes. Trump indicó que se podría «golpear muy duro» si la represión contra la población se intensifica. «Les hice saber que, si empezaban a matar gente, los golpearemos muy duro», afirmó durante una entrevista reciente.

Movilización en Diversas Ciudades

Testimonios visuales divulgados en redes sociales, que han sido verificados por AFP, muestran a ciudadanos movilizándose por las calles y avenidas clave de Teherán. A su vez, reportes de medios en lengua farsi reflejan manifestaciones masivas en ciudades como Tabriz y Mashhad, evidenciando la extensión y la fuerza del movimiento en todo el país.