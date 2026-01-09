La situación en el norte de Siria se torna crítica, con enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y las fuerzas kurdas en Aleppo. En medio de evacuaciones masivas, los ataques han cobrado la vida de civiles y aumentado el temor en la región.

El estallido de hostilidades continuó el jueves en Aleppo, donde las fuerzas del gobierno sirio dieron la orden de evacuar a los civiles, intensificando la tensión en áreas disputadas. A medida que las autoridades desarrollaban un corredor humanitario, decenas de miles de personas abandonaron la ciudad en busca de seguridad.

Evacuaciones Urgentes y Consecuencias Humanitarias

La provincia de Aleppo estableció un plazo hasta la 1 PM para que los residentes abandonaran sus hogares, en coordinación con el ejército. La agencia estatal de noticias SANA, citando a las fuerzas armadas, informó que se llevarían a cabo «operaciones dirigidas» contra las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) en barrios como Sheikh Maqsoud, Achrafieh y Bani Zaid a partir de la hora límite.

Más de 142,000 personas han sido desplazadas a lo largo de la provincia, según el Comité Central de Respuesta. «Un gran número de ellos presenta problemas médicos complejos, son ancianos, mujeres y niños», comentó Mohammad Ali, director de operaciones de Defensa Civil Siria en Aleppo.

Los Impactos del Conflicto: Víctimas Civiles y Denuncias de Ataques

Las fuerzas kurdas informaron al menos 12 muertos entre civiles en sus barrios, mientras que el gobierno reportó lágrimas también, con al menos 9 civiles fallecidos en áreas bajo su control. Se reportaron numerosos heridos en ambos bandos, pero no se ha confirmado una cifra exacta de combatientes caídos.

Ambos lados se acusan mutuamente de atacar deliberadamente barrios residenciales, ambulancias y hospitales. La jornada estuvo marcada por intercambios intensos de fuego de artillería y ataques aéreos, con tanques avanzando hacia los puntos conflictivos. Las Fuerzas de Seguridad Interna de las SDF afirmaron haber «destruido dos vehículos blindados y causado víctimas en las filas de los atacantes».

Un Juego de Poder Político

Este aumento en los enfrentamientos ocurre en medio de un estancamiento en las negociaciones políticas entre el Estado central y la SDF. El liderazgo en Damasco, bajo el presidente interino Ahmed al-Sharaa, firmó en marzo un acuerdo para que la SDF se fusionara con el ejército sirio antes de finales de 2025, pero no se han logrado resolver desacuerdos cruciales.

A pesar de que algunas facciones del nuevo ejército sirio han sido respaldadas anteriormente por Turquía y han tenido un largo historial de conflictos con las fuerzas kurdas, no se ha avanzado en el diálogo tras la última reunión en Damasco.

Preocupaciones Internacionales y Llamados a la Paz

La SDF ha sido un socio clave de Estados Unidos en la lucha contra el grupo terrorista conocido como Estado Islámico, aunque Turquía los considera terroristas por su vinculación con el PKK. A pesar de la larga historia de apoyo estadounidense a la SDF, la administración Trump ha establecido relaciones estrechas con el gobierno de al-Sharaa, instando a los kurdos a cumplir con el acuerdo firmado.

Un funcionario del Departamento de Estado de EE. UU. expresó su preocupación por el conflicto y pidió moderación a todas las partes, enfatizando la importancia de construir una Siria pacífica y estable que proteja los intereses de todos los sirios.