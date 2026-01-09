Rescate Dramático: Autos Atrapados y Suspensión en Jesús María

Las fuertes lluvias y vientos que azotaron Córdoba este jueves generaron situaciones de emergencia, principalmente en el Valle de Punilla, donde ríos desbordaron y causaron serios inconvenientes. En medio de la tormenta, se registró un accidente fatal en la ciudad, lo que ha llevado a las autoridades a pedir precaución entre los ciudadanos.

Consecuencias del Temporal en Córdoba

Las precipitaciones comenzaron durante la noche y persistieron hasta la tarde del jueves, con registros extremos en Agua de las Piedras, donde la lluvia alcanzó los 142,2 mm. El Durazno y Villa del Totoral también se vieron gravemente afectados, con 121,6 mm y 113 mm respectivamente.

Ajustes en el Festival de Doma y Folklore

El emblemático Festival de Doma y Folklore de Jesús María tuvo que reprogramar su jornada de apertura, debido a los anegamientos en las áreas circundantes al anfiteatro, buscando preservar la seguridad de los asistentes.

Rescates y Accidentes en la Capital

En Estancia Vieja, un hombre fue rápidamente rescatado tras caer al río Los Chorillos, siendo arrastrado por la corriente. Además, en un trágico incidente, una joven perdió la vida al ser atropellada por un colectivo en medio de las intensas lluvias en Córdoba capital.

Impacto en la Infraestructura

La Municipalidad de Córdoba reportó aproximadamente 136 llamadas de emergencia desde el inicio de la tormenta. Se cerraron las partes bajas de la Costanera Norte para prevenir mayores daños, y personal de Defensa Civil trabajó arduamente para limpiar las calles de árboles caídos debido a los fuertes vientos.

La Ciudad bajo el Agua

En distintas partes de la ciudad, las precipitaciones superaron los 60 mm. Se registraron vehículos atascados en barro, y un auto logró despistarse y caer en un canal, donde fue asistido rápidamente por transeúntes y personal de seguridad.

Alerta Climática Activa

Las autoridades informaron que los niveles de precipitación en ciertos sectores ya superaron los 100 mm, lo que ha llevado a mantener un aviso de alerta naranja para el centro y el norte de la provincia. Los ciudadanos son instados a evitar desplazamientos innecesarios y actividades al aire libre.

Precauciones Recomendadas

La Secretaría de Gestión de Riesgo Climático del Ministerio de Seguridad de Córdoba solicitó a la población que extreme sus precauciones, especialmente cerca de ríos y zonas de riesgo, ya que se pronostica que las lluvias continuarán en las próximas horas.