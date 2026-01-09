Cierre del 8 de enero: Precios de Bitcoin, Ethereum y Binance

Mercados Cripto: Los Precios de Bitcoin, Ethereum y Binance Coin al Día

Este jueves 8 de enero, el clima financiero en Argentina refleja un renovado optimismo en el ámbito digital. Los inversores están atentos a las fluctuaciones de precios que marcan el pulso del mercado de criptomonedas.

Actualización de Bitcoin: ¿Cuál es su Valor Hoy?

Precio en dólares: US$ 91.033,28

Precio en pesos: $91.033,28

Precio de Ethereum: Lo Que Necesitas Saber

Precio en dólares: US$ 3.107,44

Precio en pesos: $3.107,44

Ethereum es una red abierta para aplicaciones descentralizadas. Su criptomoneda, Ether, se emplea para realizar transacciones y habilitar contratos inteligentes, siendo esencial en el ámbito de las finanzas descentralizadas.

Binance Coin: Valor Actual y Uso

Precio en dólares: US$ 922,33

Precio en pesos: $1.422.968,73

Binance Coin (BNB) es la moneda digital que alimenta el ecosistema de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo. Se utiliza para obtener descuentos en tarifas, participar en lanzamientos de tokens y operar dentro de la red Binance Smart Chain.