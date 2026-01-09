El auto de Eugenia Rolón, registrado a nombre de Iñaki Gutiérrez, tiene una deuda de $900,000

Un reciente accidente en Mar de Ajó ha puesto en el ojo del huracán a Eugenia Rolón, influyente figura política de La Libertad Avanza, quien fue la conductora de un auto que, tras un choque, reveló una alarmante deuda en multas de tránsito.

El incidente, ocurrido minutos antes de las 9 de la mañana en la calle Rivadavia al 400, dejó al descubierto el mal comportamiento al volante y las irregularidades administrativas del Honda Fit que conducía Rolón.

Detalles del Siniestro y Resultados Alarmantes

Las autoridades informaron que Rolón, tras realizarl maniobras peligrosas, colisionó con un poste de luz. Un test de alcoholemia posterior dio como resultado una tasa de 1.89 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido en la provincia de Buenos Aires.

Implicaciones Legales y Financieras

Además de su estado etílico al volante, se reveló que el vehículo tenía una deuda acumulada de $870.000 en multas de tránsito. Este saldo había quedado expuesto al confiscar el auto tras el accidente.

Una Doble Exposición para Iñaki Gutiérrez

El revuelo aumentó cuando se confirmó que el Honda Fit está registrado a nombre de Iñaki Gutiérrez, pareja de Rolón. Esto no solo lo vincula con el siniestro, sino que también lo hace responsable por las infracciones asignadas al vehículo. Gutiérrez tuvo que presentarse en la policía para retirar a Rolón, quien había sido detenida temporalmente.

Un Accidente Viralizado en Redes Sociales

Imágenes de una cámara de seguridad mostraron el momento del accidente. A las 8:57, se aprecia cómo el automóvil, en una clara muestra de conducción temeraria, se descontrola en la calle antes de impactar violentamente.

Contraste con su Mensaje Político

Este episodio resalta la contradicción en la imagen pública de la pareja, conocida por abogar por el respeto de la ley y el orden en redes sociales, mientras ahora enfrentan problemas legales por infracciones graves al volante.

Una Carrera Política em Problemática

Rolón y Gutiérrez no son ajenos a la controversia. Ambos forjaron su imagen durante la administración de Javier Milei y, tras incidentes menores, intentaron establecer carreras políticas. Rolón incluso se postuló para una convención constituyente en Santa Fe, pero su campaña fracasó. Durante esta, usó un Ford Falcon verde, un acto que fue visto como una provocación vinculada a la dictadura militar.

El lamentable accidente continúa generando reacciones en el ámbito político y social, dejando entrever los desafíos que enfrentan quienes se encuentran en la arena pública.