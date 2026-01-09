Morgan Stanley presenta su nueva wallet para tokenización de activos

Morgan Stanley, el gigante financiero estadounidense, ha revelado sus planes para lanzar una innovadora wallet de tokenización de activos a finales de este año. Esta herramienta busca combinar las finanzas tradicionales con la vanguardia de la tecnología blockchain.

Morgan Stanley, una de las instituciones financieras más emblemáticas del mundo, ha confirmado que su nueva wallet estará disponible a finales de 2026. Este lanzamiento representa un paso significativo hacia la modernización del manejo de activos en un mercado cada vez más digital.

Con más de 90 años de trayectoria y cerca de 9 billones de dólares bajo gestión, Morgan Stanley apuesta por el futuro de la tokenización. Esta wallet permitirá la gestión de participaciones en empresas privadas e instrumentos financieros tradicionales convertidos en tokens, estableciendo un puente entre las finanzas clásicas y la tecnología blockchain.

El anuncio es notable, dado que Morgan Stanley mostró resistencia hacia Bitcoin y otros activos digitales hace dos años. Sin embargo, la firma ha cambiado su enfoque y ahora también busca obtener la aprobación para fondos cotizados en bolsa relacionados con Bitcoin y Solana, además de explorar la posibilidad de ofrecer comercio de criptomonedas a través de su plataforma E*Trade.

Morgan Stanley lanzará su propia wallet de activos tokenizados a finales de 2026

La Estrategia Detrás de la Wallet de Morgan Stanley

Esta nueva herramienta está destinada a ser utilizada por clientes institucionales y particulares. Aunque aún no han definido si el acceso será general o restringido, la firma busca democratizar el acceso a la tokenización.

La tokenización se ha convertido en una de las tendencias más destacadas del mercado, permitiendo la fraccionamiento y comercialización de instrumentos financieros, bienes raíces y obras de arte en formato token. Para los bancos, representa una excelente oportunidad para diversificar su oferta y atraer a nuevos clientes que valoran la flexibilidad y transparencia que ofrece la blockchain.

El lanzamiento de esta wallet seguramente tendrá un impacto considerable en la adopción institucional de la tokenización en el futuro cercano. Con un actor de peso como Morgan Stanley liderando esta iniciativa, se refuerza la legitimidad y el potencial de este enfoque en el ámbito financiero.