Más de 50 años juntos: Una pareja transforma su hogar en arte y lo comparte con la comunidad

Norma y Mario celebran 52 años de matrimonio, una vida repleta de amor, creatividad y calidez familiar. Su hogar en Valeria del Mar se ha convertido en un espacio de arte y conexión, donde cada rincón cuenta su historia.

“No sabes cuánto lo extraño cuando no está”, comparte Mario, mientras Norma le corrige con una sonrisa una pequeña parte de su frase. Así es su relación: un juego constante de complicidad que abarca más de medio siglo. Esta pareja se complementa en cada detalle, creando un hogar lleno de risas y amor.

En su acogedor patio, Norma Pedrotti (76) y Mario Risé (78) reciben a sus visita como si fuera un miembro más de la familia, justo en el día en que celebran su 52° aniversario de bodas. “Feliz 52 años aniversario para nosotros”, reza un mensaje en un pizarrón que Mario ha preparado con cariño. Cada mañana, él inicia el día con un desayuno especial para Norma, quien bromea: “Él es mi despertador”. Hoy tienen planes de planificar un viaje de 22 días en barco a Italia, un destino que marca el inicio de su historia de amor en 1968, cuando Norma tenía solo 16 años.

Norma, con su carisma y sonrisa contagiosa, da la bienvenida a todos. “¿Quieren algo? ¡Tengo limonada y torta!”, dice, abrigando a cada visitante en un cálido abrazo familiar. Juntos, ella y Mario crean un ambiente lleno de alegría y complicidad que enamora a todos los que les rodean.

Un Encuentro que Marcó el Comienzo

La historia de amor de Norma y Mario comenzó en 25 de Mayo, un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires. Se conocieron en la escuela secundaria y compartieron momentos memorables. Mario, divertido, recuerda que tuvo que repetir dos años para no perderse el viaje de egresados con Norma, quien a su vez rememora cómo, en un baile, él la invitó a bailar pero ella se sonrojó y se retractó.

Construyendo un Hogar Juntos

Tras formar una familia, con dos hijos y una hija, tomaron varias decisiones difíciles, incluyendo mudarse a Villa Gesell y luego a Pinamar. Con el tiempo, lograron establecerse en un terreno en Valeria del Mar, donde construyeron su hogar ladrillo por ladrillo. “Me costó mucho adaptarme”, confiesa Norma, pero juntos lograron darle vida a una casa llena de sueños.

La Casa como Espacio Artístico

Con el tiempo, su hijo Lucas, diseñador gráfico y artista plástico, fue transformando la casa en una verdadera obra de arte. Cada mueble pintado a mano, cada rincón intervenido, refleja su espíritu creativo. “La primera intervención fue en el living”, señala Norma, mientras recuerda cómo su hijo pintó un viejo piano de un vibrante color amarillo.

Abriendo las Puertas al Mundo

En 2014, ya jubilados, decidieron abrir su hogar al público, convirtiendo su espacio en un centro cultural donde el arte y la familia se entrelazan. Al principio, recibieron a los visitantes debido a la singularidad de su casa y, poco a poco, su fama se fue extendiendo gracias al boca a boca.

Una Experiencia Compartida

Norma y Mario optaron por no cobrar entrada, sino ofrecer una merienda con un recorrido por su hogar. Esta idea ha resultado todo un éxito, convirtiéndose en un espacio donde niños y adultos conversan, comparten historias y se sienten como parte de la familia. La «cocina de abuelos» es uno de los eventos más populares, donde la gente se reúne para disfrutar de la gastronomía casera mientras comparten risas y anécdotas.

La Magia del Amor y la Creatividad

En su hogar, los talleres de arte y música son comunes. “Los chicos les dicen ‘abuelos’”, cuenta Norma. Mario, siempre creativo, fabrica camioncitos de madera para regalar a los pequeños. La calidez del hogar se siente en cada rincón, donde los visitantes son recibidos con los brazos abiertos.

Vida Activa y Creativa

La vitalidad de Norma y Mario es contagiosa. Con proyectos constantes, se sienten más vivos que nunca. Mario tiene un don especial para encontrar belleza en lo que otros consideran desecho, reutilizando objetos para crear nuevas obras. “Esto nos mantiene activos y nos hace sentir vitales”, concluyen ambos mientras continúan demostrando que el arte y el amor son motores de vida.