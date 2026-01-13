Dólar en Córdoba: Cotización del martes 13 de enero

Este 13 de enero, las cifras del dólar en el mercado argentino reflejan una volatilidad que continúa generando preocupación entre los ciudadanos y analistas del sector financiero.

Hoy, el dólar oficial en el Banco Nación tiene un precio de venta de 1.490 pesos y se adquiere a 1.440 pesos.

Dólar Oficial: Variaciones en el Mercado

La administración nacional ha establecido un rango oscilante de precios para la divisa estadounidense, con valores entre $1.000 y $1.500 para facilitar su circulación en un contexto económico complejo.

Mercado del Dólar Blue

Por otro lado, el dólar blue presenta una cotización no oficial que también aporta al panorama financiero actual, aunque los detalles específicos no fueron expuestos en esta ocasión.

Dólar MEP: Actualización de Precios

En cuanto al dólar MEP, este se sitúa en $1.487,38 para la compra y $1.490,24 para la venta, mostrando una estabilidad que contrasta con las fluctuaciones del dólar blue.

Precios del Dólar Según Entidades Financieras

Los valores varían dependiendo de la entidad bancaria. Aquí algunos ejemplos de las cotizaciones:

Bancor

– Compra: $1.440

– Venta: $1.500

BBVA

– Compra: $1.435

– Venta: $1.485

ICBC

– Compra: $1.435

– Venta: $1.485

Banco Supervielle

– Compra: $1.453

– Venta: $1.493