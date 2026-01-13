Homo Argentum: La esperada película con Guillermo Francella debuta en streaming esta semana

¡No Te Lo Pierdas! "Homo Argentum" Llega a Disney+ y Revoluciona el Streaming Argentino

La película que ha dado de qué hablar finalmente está disponible para que todos la disfruten desde casa. ¡No te quedes fuera de la conversación!

Desde su estreno en cines, Homo Argentum ha generado un verdadero fenómeno cultural en Argentina, desatando tanto elogios como críticas. La comedia protagonizada por Guillermo Francella se convirtió en un tema de debate que se extendió por meses, despertando la curiosidad de quienes aún no la han visto.

El Esperado Estreno en Disney+ Este viernes 16 de enero, Homo Argentum finalmente hará su debut en Disney+, un acontecimiento muy esperado por sus suscriptores. Aunque se había anunciado su llegada para diciembre, el lanzamiento se reprogramó para mediados de enero, alimentando aún más la expectativa.

Un Éxito Taquillero A pesar de la espera, la película dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat tuvo un impresionante desempeño en cines, cerrando el 2025 con más de 1.8 millones de entradas vendidas. Este espectacular resultado la posicionó como la producción argentina más taquillera del año, logrando una permanencia inusitada en cartelera.

Comparativa con Otros Estrenos El abrumador éxito de Homo Argentum se destaca aún más al compararlo con otros films locales. La segunda película más vista, Mazel Tov, dirigida por Adrián Suar, apenas alcanzó 368,009 entradas vendidas, mostrando la diferencia abismal en popularidad.

Una Nueva Oportunidad para el Público A partir del 16 de enero, Homo Argentum estará accesible para todos los suscriptores de Disney+, integrado en la sección “Hulu”, que alberga entretenimiento para adultos. Lo mejor es que no habrá costos adicionales; todos los usuarios podrán disfrutarla sin restricciones.

El Interés Creciente La película también ha capturado la atención debido a su prolongada presencia en cines, ya que fue estrenada el 14 de agosto de 2025 y se mantuvo en cartelera durante meses, lo cual amplificó la curiosidad de los espectadores que esperaban su llegada al streaming.