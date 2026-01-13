Caminos de las Sierras denuncia a gremios por bloqueo del peaje: ‘Un infierno como el de Dante’

La situación se intensifica en Córdoba, donde un grupo de gremios estatales llevó a cabo una acción de protesta en el peaje de la autopista hacia Carlos Paz, generando un importante caos vehicular. La empresa Caminos de las Sierras ha decidido presentar una denuncia penal.

El lunes, durante un par de horas, aproximadamente 400 manifestantes de 23 gremios se agruparon en el peaje de la autopista, generando una obstrucción en el tránsito que causó importantes demoras. El abogado de la empresa, Benjamín Sonzini Astudillo, describió el evento como una “sorpresa” que complicó el normal funcionamiento de la vía.

Acción Legal Contra los Gremios

La empresa señala que esta interrupción del tráfico, que tuvo lugar entre las 10 y las 12 del mediodía, podría constituir una violación del artículo 194 del Código Penal Argentino, que sanciona a quienes bloqueen el funcionamiento del transporte sin generar un peligro común.

“Es la primera vez en mis más de 27 años en la empresa que enfrentamos una situación así”, añadió Sonzini. La denuncia apunta a que esta protesta se produzca en un contexto donde ya se había establecido un reclamo salarial oficial en diciembre.

Descripción del Caos Generado

El abogado relató que la protesta ocasionó un **tráfico enredado**, con colas de hasta cuatro kilómetros de vehículos. Según sus palabras, “hubo un nerviosismo evidente, con conductores realizando maniobras peligrosas y expresando su frustración”.

Compromiso de Continuar las Protestas

Sonzini Astudini advirtió que, a pesar de la denuncia, los gremios ya han anticipado la posibilidad de realizar manifestaciones similares en otros peajes de la provincia como parte de su lucha por la mejora salarial.

La noticia continúa en desarrollo.