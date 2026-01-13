Blockchain: La Empresa que Exige la Renuncia de ‘Chiqui’ Tapia

La empresa detrás de los Fan Tokens hace un fuerte reclamo por irregularidades en los pagos a la Asociación del Fútbol Argentino, destapando un escándalo que sacude los cimientos del fútbol argentino.

Este martes, un nuevo capítulo se suma a la saga de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su relación con la tecnología blockchain. Socios.com, el principal emisor de Fan Tokens y patrocinador de la Selección Argentina desde 2021, ha decidido detener el envío de fondos a la AFA debido a preocupantes irregularidades en la distribución del dinero.

La empresa denunció que millones de dólares habrían quedado atrapados en un entramado de intermediarios offshore, lo que ha encendido una alarma en el ámbito deportivo y financiero.

Desenmascarando la Ruta de los Intermediarios

Desde Malta, Socios.com ha revelado que desde el inicio de su relación comercial, ha desembolsado más de 9 millones de dólares, de los cuales apenas una pequeña parte llegó a la AFA. Informaron que solo 480.000 dólares ingresaron directamente en julio de 2021, mientras que el resto, prácticamente 8,5 millones de dólares, fue desviado a entidades como Q22 Services Limited y Stratega Consulting USA LLC.

“Estamos ante un problema serio, y por ello hemos decidido dejar de enviar fondos a través de intermediarios”, manifestaron desde la plataforma. También señalaron que cualquier pago futuro se realizará exclusivamente de forma directa a la AFA.

Además, expresaron su inquietud por el uso de estas entidades offshore, subrayando que ninguna de ellas ha prestado servicio alguno vinculado a los contratos de patrocinio.

Clamores por la Renuncia de la Dirección de la AFA

En un giro inesperado, Socios.com también ha solicitado la renuncia del presidente de la AFA, Claudio Tapia, y del tesorero Pablo Toviggino. Alegan que, a medida que se acerca la Copa del Mundo en Estados Unidos, la Selección debe estar libre de distracciones y cualquier sospecha que perjudique la imagen de la AFA.

Este conflicto pone en grave riesgo la estabilidad de los Fan Tokens ARG, una herramienta que permite a los hinchas participar en encuestas y acceder a premios exclusivos.

Si bien Tapia había celebrado en 2022 la extensión del contrato hasta 2026 como una vía para aumentar los ingresos digitales, la situación actual ha llevado a la empresa a buscar que cualquier disputa se resuelva en los tribunales de España, alejándose de la influencia local.

Un Llamado a la Acción para Otros Patrocinadores

Para concluir, Socios.com ha instado a otras empresas patrocinadoras, entre ellas Adidas, a considerar colocar sus pagos en cuentas de custodia hasta que se garantice que los fondos lleguen directamente a la AFA. A su vez, se han puesto a disposición de las autoridades judiciales de Argentina, Estados Unidos y España, para facilitar todos los registros relacionados con sus denuncias.