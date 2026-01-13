Brasil, cuna de laterales, incorpora 15 argentinos en diez años

En un fenómeno que sorprende, Brasil, un gigante del fútbol sudamericano, ha encontrado una nueva ruta hacia el éxito al incorporar a destacados laterales argentinos en sus equipos. Este movimiento se refleja no solo en el rendimiento de sus clubes, sino también en la búsqueda de un nuevo prestigio para su selección nacional.

Brasil ha dominado el fútbol sudamericano desde 2019, gracias a las brillantes actuaciones de equipos como Flamengo y Palmeiras, quienes parecen jugar en una liga aparte. Sin embargo, esto contrasta con la actual falta de brillo del seleccionado brasileño, que busca urgentemente la salvación en la figura de Carlo Ancelotti, un entrenador italiano con experiencia internacional. Este dilema ha llevado a la búsqueda de una solución inusual: reforzar la defensa mediante la contratación de laterales argentinos.

La Nueva Estrategia de los Clubes Brasileños

La reciente adquisición de Román Gómez, un lateral de 21 años proveniente de Estudiantes, ha tomado notoriedad. Gómez llega a Bahía con un contrato que se extenderá hasta 2030, subrayando una tendencia creciente: Brasil está poniendo el ojo en el talento argentino para consolidar sus defensas.

Un Movimiento en Expansión

Con Gómez, ya son 15 jugadores argentinos que han llegado a Brasil en busca de un lugar como laterales. Este enfoque parece efectivo: no solo se requieren para ser titulares, sino también como piezas clave que puedan alternar posiciones.

Román Gómez, el nuevo lateral argentino que integrará el equipo bahiano hasta 2030. Prensa Bahía

Referentes que Marcan la Ruta

La llegada de Eros Mancuso, un exjugador de Boca que ha sido pieza clave en Fortaleza, establece un precedente. Su integración en la plantilla se debió al trabajo de varios técnicos, que han valorado su versatilidad en la defensa.

Eros Mancuso, lateral derecho destacado en el club brasileño Fortaleza.

Adaptación y Éxito

Otro caso notable es el de Emanuel Brítez, quien se destacó en Unión de Santa Fe y ha sido utilizado como defensa central en Brasil. La flexibilidad de estos jugadores para adaptarse a diferentes posiciones ha sido clave para su éxito.

Inter de Porto Alegre: Un Destino Favorito

Internacional de Porto Alegre se ha destacado por fichar laterales argentinos, como Renzo Saravia, cuya carrera se ha revitalizado en el país vecino. La combinación de experiencia y talento argentino ha llevado al club a elevar su nivel competitivo enormemente.

Gabriel Mercado ha encontrado un nuevo hogar en el Inter, contribuyendo significativamente a la defensa. CARL DE SOUZA – AFP

El Futuro Brillante de los Laterales Argentinos

El incremento de futbolistas argentinos en Brasil se extiende a otros clubes como Athletico Paranaense y Palmeiras, donde han mostrado un impacto inmediato. Jugadores como Lucas Esquivel y Agustín Giay están empezando a dejar huella, consolidando la proyección de su carrera en el extranjero.

Lucas Esquivel ha sido destacado por su rendimiento constante en el Athletico Paranaense. ALBARI ROSA – AFP

El fútbol brasileño sigue centrando su atención en los talentos argentinos, visualizando en ellos la clave para el futuro en la defensa. Este fenómeno marca un nuevo capítulo en la relación entre ambos países en el ámbito futbolístico, elevando la competencia y la calidad del deporte en la región.