Las razas más destacadas por su talento

¿Pueden los perros aprender palabras como los humanos? La historia de Basket, una perra pastora escocesa en Nueva York, revela sorprendentes habilidades lingüísticas en nuestros amigos peludos.

Basket y su increíble vocabulario

Basket, una border collie de siete años, ha sorprendido a su dueña, Elle Baumgartel-Austin, al aprender los nombres de más de 150 juguetes, incluyendo «Ranita» y «Caja de crayones». Cuando se le pide, Basket puede encontrarlos y traerlos con asombrosa precisión.

Un enfoque educativo especial

La formación de Basket comenzó cuando era cachorra. Elle interactuaba con ella, repitiendo el nombre de cada juguete en sus juegos. Comenzaron con solo diez peluches y, a medida que Basket demostró su capacidad, se fueron sumando más. “Nunca pareció haber un límite”, comenta Elle sobre el vocabulario creciente de su mascota.

Hallazgos científicos que asombran

Un reciente estudio dirigido por la doctora Shany Dror, de la Universidad de Medicina Veterinaria de Viena, reveló que perros como Basket pueden aprender nuevos nombres no solo a través de instrucciones directas, sino también escuchando conversaciones entre sus dueños. Esto las equipara funcionalmente a personas de 18 meses.

La habilidad para aprender pero poco común

Aunque se ha documentado que algunos perros pueden aprender etiquetas específicas de objetos, esta capacidad es excepcional. Según el estudio, los perros con un talento especial, como Basket, aprenden las etiquetas a través de interacciones y observaciones. Lo que les permite captar a menudo nombres de juguetes en contextos casuales.

Ejemplo práctico en la vida de Basket

Basket, por ejemplo, reconoce «palta», uno de sus juguetes preferidos. Cuando sus dueños mencionan la palabra durante una conversación, rápidamente busca el peluche. Este comportamiento demuestra no solo su habilidad para asociar nombres, sino también su capacidad de atención y aprendizaje social.

Estudio y evaluación del aprendizaje canino

En la investigación, se evaluaron diez perros con habilidades destacadas para aprender palabras. Se realizaron pruebas donde los perros debían identificar juguetes nuevos que habían escuchado mencionar en conversaciones, y los resultados fueron sorprendentes: en promedio, los perros lograron el 80% de aciertos.

La búsqueda de más «genios» caninos

El fenómeno del aprendizaje de palabras en perros es tan escaso que la comunidad científica continúa buscando más casos. La doctora Dror invita a los dueños de perros que sospechen que sus mascotas pueden identificar nombres de juguetes a sumarse a esta fascinante investigación.