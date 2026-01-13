Precios de la Nafta hoy en CABA: Actualización de YPF, Shell, Axion y Puma

Descubre los Precios de Combustible en Argentina: Actualización del 13 de Enero
Este martes 13 de enero, te traemos la información más actualizada sobre los precios del combustible en Argentina. Conoce las tarifas de nafta y gasoil de las principales marcas en el país.
Precio de la Nafta en Buenos Aires
En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de YPF son los siguientes:
Nafta Súper: $1248 por litro
Infinia (Premium): $1460 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1221 por litro
Diesel 500: $1403 por litro
Combustibles de Shell: Precios Actualizados
Nafta Súper: $1715 por litro
V-Power Nafta: $1999 por litro
GNC: $499 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1723 por litro
V-Power Diesel: $1981 por litro
Tarifas de Axion Energy
Axion Súper: $1424 por litro
Quantium: $2025 por litro
GNC: $629 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1796 por litro
Quantium Diesel X10: $1796 por litro
Puma: Precios del Combustible
Nafta Súper: $1629 por litro
Max Premium: $1897 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1666 por litro
Ion Puma Diesel: $1882 por litro
En un contexto económico desafiante, el Poder Ejecutivo ha decidido postergar los ajustes de los combustibles hasta febrero de 2026, buscando disminuir el impacto inflacionario y fomentar un crecimiento económico sostenible.