Precios de la Nafta hoy en CABA: Actualización de YPF, Shell, Axion y Puma

Descubre los Precios de Combustible en Argentina: Actualización del 13 de Enero

Este martes 13 de enero, te traemos la información más actualizada sobre los precios del combustible en Argentina. Conoce las tarifas de nafta y gasoil de las principales marcas en el país.

Precio de la Nafta en Buenos Aires

En la Ciudad de Buenos Aires, los precios de YPF son los siguientes:

Nafta Súper: $1248 por litro Infinia (Premium): $1460 por litro GNC: $499 por metro cúbico Infinia Diesel: $1221 por litro Diesel 500: $1403 por litro

Combustibles de Shell: Precios Actualizados

Nafta Súper: $1715 por litro V-Power Nafta: $1999 por litro GNC: $499 por metro cúbico Evolux Diesel: $1723 por litro V-Power Diesel: $1981 por litro

Tarifas de Axion Energy

Axion Súper: $1424 por litro Quantium: $2025 por litro GNC: $629 por metro cúbico Axion Diesel X10: $1796 por litro Quantium Diesel X10: $1796 por litro

Puma: Precios del Combustible

Nafta Súper: $1629 por litro Max Premium: $1897 por litro GNC: $497 por metro cúbico Puma Diesel: $1666 por litro Ion Puma Diesel: $1882 por litro

En un contexto económico desafiante, el Poder Ejecutivo ha decidido postergar los ajustes de los combustibles hasta febrero de 2026, buscando disminuir el impacto inflacionario y fomentar un crecimiento económico sostenible.