Temporada 2, Capítulo 5 en Prime Video: Estreno, Horario y Sinopsis

Prepará tus Nuka-Colas, porque la segunda temporada de Fallout en Prime Video sigue sorprendiendo y emocionando a los fanáticos con su narrativa y escenarios post-apocalípticos. Este miércoles, se estrena el quinto episodio y promete más giros inesperados.

Explorando New Vegas y sus Desafíos

La segunda entrega de la serie, ambientada en el enigmático New Vegas, ha logrado captar la esencia de los queridos videojuegos de rol. Esta temporada no sólo continúa la historia de Lucy, Maximus y el Ghoul, sino que también introduce nuevas facciones en una California post-nuclear, donde la tensión entre grupos rivales está al borde de estallar.

Novedades sobre el Estreno del Episodio 5

Tras un emocionante comienzo, *Prime Video* ha confirmado que el episodio 5 se estrenará el 14 de enero de 2026, de forma semanal. Esta decisión permite a los seguidores disfrutar cada revelación con la atención que merece.

¿A Qué Hora Puedo Verlo?

Prepará tu reloj y no te pierdas el estreno, aquí están los horarios según tu país:

Argentina: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Estados Unidos (ET): 3:00 a.m.

3:00 a.m. México: 2:00 a.m.

2:00 a.m. España: 9:00 a.m.

Avances de la Trama

En el cuarto episodio, titulado «The Wrangler», se entrelazaron historias de supervivencia feroz y conspiraciones dentro de la Hermandad del Acero. La tensión se intensificará en el siguiente episodio, donde las alianzas se verán a prueba en medio del conflicto entre la República de Nueva California y otras facciones.

Un Reparto Estelar y Nuevos Personajes

El elenco regresa con caras familiares como Ella Purnell (Lucy MacLean) y Walton Goggins (Ghoul). Este año, se suman a la serie actores reconocidos como Justin Theroux como el intrigante Robert Edwin House y Macaulay Culkin, quien aportará un toque oscuro como un «genio loco».

Narrativa Enriquecida por el Lore de *Fallout*

La dirección de los showrunners Graham Wagner y Geneva Robertson-Dworet asegura un desarrollo narrativo sólido. Además, se han confirmado guiños a la historia de *Fallout: New Vegas*, enriqueciendo aún más el universo de la serie.

Una Ciudad en Ruinas llena de Oportunidades

Mientras la temporada avanza, *New Vegas* presenta un entorno fascinante. La ciudad, con su glamour y decadencia, enfrentará conflictos entre sus facciones, profundizando en las tensiones históricas que marcaron su existencia.