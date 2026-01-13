Protesta en Panamericana causa caos vehicular

Título: Protesta de trabajadores de Lustramax paraliza la Panamericana por despidos

Bajada: Empleados de Lustramax realizaron un corte total en la autopista en respuesta a la falta de soluciones ante despidos injustificados. La situación provocó un gran embotellamiento.

Este jueves por la mañana, un grupo de trabajadores de la empresa Lustramax llevó a cabo un corte total en la autopista Panamericana en protesta por una serie de despidos que han afectado a su plantilla. La acción comenzada en la colectora se intensificó cuando, alrededor de las 7:30, los manifestantes ingresaron a la calzada, obstaculizando totalmente el tránsito.

La situación en la Panamericana

La movilización generó un caos vehicular, con más de tres kilómetros de autos atrapados en la autopista. Los trabajadores se manifestaron ante la falta de respuestas a sus reclamos, afectando la circulación en dirección a la provincia de Buenos Aires.

Razones del reclamo

El conflicto surge en el contexto de un Proceso Preventivo de Crisis que atraviesa Lustramax. Esta situación ha llevado a la empresa a restringir el acceso a 29 empleados, quienes se sienten desprotegidos y buscan visibilizar su incertidumbre laboral.

La respuesta de las autoridades

En el lugar de la protesta, sólo dos móviles de la Policía Bonaerense se hicieron presentes, pero la intervención fue mínima. La falta de diálogo y soluciones efectivas ha dejado a los trabajadores en una situación precaria, lo que los llevó a intensificar su accionar en las calles.

Desenlace de la protesta

Después de aproximadamente veinte minutos de tensión, los manifestantes decidieron levantar el bloqueo y continuar su protesta de forma pacífica en la colectora, acercándose a las instalaciones de la fábrica, donde se espera que puedan hacerse oír y recibir respuestas a sus demandas.