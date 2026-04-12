Más del 60% se opone a la reelección de Javier Milei y el desgaste del Gobierno aumenta

Una reciente encuesta ha revelado que más del 60% de los argentinos no respaldaría la reelección del presidente Javier Milei, evidenciando un descontento creciente en medio de la crisis económica y la falta de confianza en su gestión.

Una nueva investigación llevada a cabo por la consultora Zuban Córdoba entre el 1 y el 3 de abril en más de 2200 casos a nivel nacional, ha arrojado resultados sorprendentes. El 60,7% de los encuestados no votaría por Javier Milei para un segundo mandato, mientras que solo un 29,4% lo haría, dejando un 10% indeciso en un contexto de creciente incertidumbre económica.

Factores que Impulsan el Rechazo

Según el estudio, el descontento no solo se limita a la reelección, ya que un 60,6% de la población está en desacuerdo con la idea de que Milei continúe en el poder. Entre los motivos de rechazo, el 47% de los encuestados atribuye su decisión a la mala gestión económica, mientras que el 24,7% menciona las promesas incumplidas como clave en su descontento.

Corrupción y Credibilidad en Juego

Un hallazgo relevante es que, por primera vez, los casos de corrupción adquieren un peso considerable en la opinión pública. El 21,5% de los encuestados citan este tema como la razón principal para su rechazo. Las controversias en torno a contrataciones y decisiones gubernamentales están erosionando la credibilidad del oficialismo, afectando no solo a los opositores, sino también a su base más fiel.

La Pérdida de Soporte entre Sus Seguidores

El informe destaca que un 33,9% de quienes respaldaron a Milei en 2023 han recortado su apoyo. A diferencia de este segmento, un 47% se mantiene fiel a su liderazgo, mientras que un 21,6% sostiene su apoyo como reacción por miedo al retorno del peronismo. Solo un 19,9% afirma que su apoyo ha aumentado recientemente.

La Búsqueda de Nuevos Líderes

El estudio concluye que un significativo 62,4% de los encuestados considera que Argentina necesita un «nuevo candidato» que no está vinculado a los partidos tradicionales, una indicación del deseo de cambio en el panorama político actual.