Mejores Inversiones de Marzo: ¿Continuar o Desinvertir?

Marzo fue un mes sobresaliente para ciertos activos en la bolsa argentina, especialmente en los sectores de energía y bonos. Los expertos analizan las opciones después de un rendimiento excepcional.

El mes de marzo dejó una marcada huella en el mercado argentino, con un rendimiento notable en varias acciones. Especialmente destacadas fueron las empresas del sector energético y un curioso caso en el ámbito tecnológico. A medida que la incertidumbre global sigue presente, los inversores buscan qué hacer con sus activos tras este rally.

Los Destacados del Mes

Entre los grandes ganadores, Satellogic (SATL) se alzó con una sorprendente subida del 84,67%, seguido de YPF con 34,5%, Vista con 33,13%, VALO un 30,71% y PBR creciendo 27,32%. En bonos, los CER también mostraron un desempeño destacable, con TZXM7 en 8,5%, seguido de TZXD7 con 8,3% y X30N6 con 6,9%.

Inversión Teórica del Mes

Si un inversor hubiera puesto $100.000 en cada uno de estos instrumentos al inicio de marzo, aquí está el resultado al finalizar el mes:

Satellogic (SATL): $184.670, YPF (YPFD): $134.500, Vista (VIST): $133.130, VALO: $130.710, PBR: $127.320.

En el ámbito de los bonos: TZXM7: $108.500, TZXD7: $108.300, X30N6: $106.900.

El Auge del Sector Energético

El sector energético fue uno de los más beneficiados, impulsado por el comportamiento del petróleo y la situación geopolítica. Según el asesor financiero Rocco Abalsamo, la tensión internacional favoreció a empresas como YPF, Vista y PBR. Se prevé que, con una posible descompresión de la situación, la recomendación será tomar ganancias en estos activos.

Bonos CER y su Rendimiento

En cuanto a los bonos CER, su apreciación fue impulsada por un aumento en las expectativas de inflación. Según Abalsamo, esta fortaleza se alimentó de un incremento en los precios de productos derivados del petróleo. Sin embargo, también indicó que la consistencia de esta tendencia podría verse afectada si las tensiones geopolíticas disminuyen.

Especulación y Cobertura

Expertos como Nazareno Taus sugieren que, aunque los bonos CER aún tienen potencial, es prudente comenzar a diversificar hacia activos más estables. La expectativa de una inflación creciente apoya mantener algunos de estos bonos en cartera, aunque con ajustes.

X30N6 y Su Perspectiva

El bono X30N6, sin embargo, genera menos entusiasmo. Muchos analistas creen que su potencial ya se ha agotado, poniendo en tela de juicio su atractivo futuro. Taus menciona que los resultados dependen de la inflación, que podría no ser sostenible.

Optimización de la Cartera

En medio de este panorama, surge una pregunta clave: ¿qué hacer ahora? Los especialistas coinciden en la necesidad de rotar parte de la cartera hacia activos en dólares. Los bonos AL29 y AL30 se mencionan como destinos ideales para esta diversificación, ya que ofrecen protección ante un posible ajuste cambiario.

Las estrategias de inversión deben ser flexibles. Aunque no se recomienda deshacerse de los bonos CER totalmente, es el momento de evaluar la exposición y considerar un enfoque más conservador en el sector energético tras un mes de rendimientos excepcionales.