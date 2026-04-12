Resultados de Ipsos: Flash Electoral sobre la elección presidencial hoy a las 6 p.m.

Elecciones Perú 2026: Retrasos y Expectativas en la Inauguración de Mesas de Votación

Hoy, 12 de abril, Perú se encuentra en un momento crucial con la realización de sus elecciones generales. Miles de ciudadanos esperan ejercer su derecho al voto, pero problemas logísticos han generado incertidumbre en la jornada electoral.

Los primeros sondeos de Ipsos revelan que Keiko Fujimori lidera las preferencias con un 16.6%, seguida de Roberto Sánchez con 12.1% y Ricardo Belmont con un 11.8%. La situación está en constante cambio y todos los ojos están puestos en el desarrollo de las votaciones.

Alfredo Torres, presidente de Ipsos, anunció que a solo 10 minutos de cerrar las mesas de votación, se presentarán los primeros resultados. Sin embargo, también manifestó que existen probabilidades de inconsistencias debido a problemas logísticos por parte de la ONPE.

Keiko Fujimori Busca Ampliar el Horario de Votación

Ante la crítica situación, Keiko Fujimori, representante de Fuerza Popular, exigió prolongar el horario de sufragio o incluso postergar algunas votaciones hasta el lunes, ya que más de 63,000 ciudadanos se quedaron sin votar debido a la falta de apertura de mesas.

La Respuesta de Rafael López Aliaga

Por su parte, Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, se mostró muy crítico con la ONPE, indicando que más personas habrían abandonado las filas debido a las demoras en la instalación de las mesas de votación, afectando de esta manera la participación ciudadana.

Desgaste Logístico

Piero Corvetto, máximo responsable de la ONPE, explicó en rueda de prensa que 211 mesas no fueron instaladas en 15 locales de votación. Esto afectó a un total de 63,300 electores, quienes no recibirán ninguna multa por no haber podido votar.

Nuevos Horarios para el Flash Electoral

Ipsos ha confirmado que, debido a la ampliación en el cierre de las mesas de votación, la presentación de los resultados del flash electoral, originalmente programada para las 5:00 p.m., ahora se realizará a las 6:00 p.m. a través de medios como Latina y Peru21.

Retrasos en los Centros de Votación

La jornada electoral se ha visto complicada por retrasos en la instalación de mesas en diversos puntos de Lima, especialmente en distritos como San Juan de Miraflores y Villa El Salvador. La ONPE atribuyó estos retrasos al incumplimiento de la empresa encargada del transporte del material electoral, aunque la entrega fue exitosa para la mayoría de los locales.

Metodología del Flash Electoral

La metodología de recolección de datos de boca de urna implica que encuestadores situados en las cercanías de los centros de votación preguntan a los votantes, de forma anónima, sobre su elección. Los datos son procesados para ofrecer tendencias preliminares antes del conteo oficial.

Candidatos y Más Información Electoral

En estas elecciones, los ciudadanos votan por presidentes, vicepresidentes, congresistas y representantes ante el Parlamento Andino. Con más de 27 millones de electores habilitados, la jornada es crucial para el futuro político del país.

Este artículo ofrece una mirada completa y actualizada sobre los eventos desarrollados en la jornada electoral peruana, destacando tanto los problemas logísticos como las respuestas de los candidatos ante la situación.