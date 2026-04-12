La oposición gana en Hungría y termina con 16 años de poder de Viktor Orbán, aliado de Trump y Putin.

Una histórica victoria electoral sacude los cimientos del gobierno húngaro, anunciando una nueva era política bajo el liderazgo de Peter Magyar.

La oposición húngara logró un triunfo contundente en las recientes elecciones, marcando el final de 16 años de dominio del primer ministro Viktor Orban. El candidato centroderechista, Peter Magyar, se dirigió a sus seguidores en Budapest para celebrar esta significativa victoria.

La celebración de Magyar y el reconocimiento de Orban

Peter Magyar se presentó ante sus seguidores el domingo pasado, tras confirmar su victoria en el conteo de votos. «Juntos, liberamos Hungría y nos libramos del régimen de Orban», expresó con entusiasmo.

Viktor Orban, en un mensaje a sus partidarios, admitió su derrota y pronunció un cambio en el liderazgo del país. «Ya no llevamos el peso de gobernar, ahora debemos reconstruir nuestras comunidades», indicó el ex primer ministro.

Un cambio de rumbo en Europa

Orban, quien ha sido uno de los líderes más controvertidos de Europa, ha mantenido relaciones estrechas con figuras como Vladimir Putin y Donald Trump, lo que generó tensiones con la Unión Europea. Durante su mandato, bloqueó iniciativas de sanciones contra Rusia y enfrentó acusaciones de violaciones al estado de derecho.

Mientras tanto, el partido de Orban, Fidesz, venía perdiendo apoyo entre la ciudadanía. Los intentos de revitalizar su imagen, como el viaje del vicepresidente estadounidense JD Vance para respaldar a Orban, no lograron cambiar el rumbo.

El desafío de Magyar: Necesidad de una mayoría parlamentaria

El nuevo líder se enfrenta al desafío de desmantelar el control que Orban ha ejercido sobre las instituciones del Estado. Magyar necesitará asegurar una mayoría de dos tercios en el Parlamento para implementar cambios significativos.

Con un 81,49% de los votos contabilizados, se anticipa que su partido, Tisza, obtenga 137 escaños, superando el umbral necesario para realizar reformas constitucionales. «Todo indica que hemos forjado una mayoría sólida», afirmó Magyar.

Reacciones internacionales y el futuro de Hungría

La derrota de Orban tiene repercusiones significativas a nivel internacional. Natalia Zotova, periodista de la BBC, menciona que Orban fue un aliado clave para Moscú, bloqueando sanciones y apoyando acuerdos de adquisición de gas ruso.

El nuevo gobierno de Magyar es visto como un rayo de esperanza por parte de líderes europeos. Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, expresó que «Hungría ha elegido Europa», resaltando la importancia de esta elección para el futuro del continente.

Formación del nuevo gobierno y prioridades

Magyar se compromete a reunir un equipo de expertos para abordar los problemas críticos que enfrenta Hungría, particularmente en educación y salud. Una de sus primeras tareas será revitalizar la economía y enfrentar los desafíos en servicios públicos deteriorados.

La victoria de Magyar representa no solo un cambio en la política interna de Hungría, sino también una señal de cambios en el panorama político europeo, donde el nacionalpopulismo enfrenta un revés ante la búsqueda por la democracia y los derechos humanos.