En Córdoba, el 80% no llega a fin de mes: ¿Cómo afecta esto a Milei?

Los hogares cordobeses enfrentan una realidad de endeudamiento crítico

Un reciente estudio revela que el 62,6% de los hogares en Córdoba ha recurrido a deudas en los últimos seis meses. Esta tendencia no solo afecta la economía familiar, sino también la percepción general sobre la situación económica en la provincia.

Endeudamiento como norma

El último Monitor de Opinión Pública de Zentrix Consultora evidencia que, para muchos cordobeses, endeudarse se ha convertido en parte de la rutina cotidiana. Un alarmante 92% de los deudores admite enfrentar dificultades para honrar sus compromisos.

La lucha contra la inflación

La situación se torna más crítica cuando se considera que el 83,3% de los encuestados asegura que su salario no alcanza para cubrir los aumentos de precios. Esta percepción se extiende a través de diversas ideologías y grupos políticos, reflejando un clima de descontento generalizado.

El fin de mes, un desafío constante

El 76,9% de las familias cordobesas llega apenas hasta el 20 del mes con sus ingresos. Esto significa que más de tres cuartas partes de los hogares atraviesan los últimos días del mes con limitaciones financieras, dependiendo de créditos para cubrir gastos esenciales.

En este contexto, el endeudamiento se convierte en un recurso habitual para afrontar pagos de servicios y otros compromisos financieros, intensificando la vulnerabilidad económica de las familias.

Perspectivas sombrías

Más de la mitad de los cordobeses (58%) se identifican como parte de la clase baja, mientras que un 41% percibe su situación económica de manera negativa. Esta visión se amplía a nivel nacional, donde el 59,7% de los encuestados considera que la economía del país está en mal estado.

Desempeño de los líderes provinciales

La imagen de Javier Milei en Córdoba muestra un porcentaje de aprobación del 35,5%, en contraste con un 59,7% de valoración negativa. En comparación, el gobernador Martín Llaryora presenta mejores cifras, con un 47,5% de respaldo y un 41,4% de desaprobación.

Este apoyo se traduce en una percepción favorable hacia la gestión provincial, donde el 48,6% de los encuestados aprueba el trabajo de Llaryora, una cifra que contrasta notablemente con la percepción del Gobierno nacional.

Los datos sugieren que los cordobeses tienden a vincular su descontento principalmente con las decisiones tomadas a nivel nacional, lo que posiciona a Llaryora en un lugar más sólido frente a la opinión pública local.