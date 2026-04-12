Descubre Pozo Hondo: el tesoro oculto del desierto de Botucatú en Uruguay

En el corazón de Uruguay, a solo 20 km de Tacuarembó, se encuentra Valle Edén, un destino que atrae a los amantes de la naturaleza. Este rincón, donde el paisaje se entrelaza con la historia y la biodiversidad, promete una experiencia inolvidable.

A tan solo 20 kilómetros de Tacuarembó, se encuentra Valle Edén, un paraje donde la naturaleza florece entre paisajes impresionantes. En el kilómetro 208 de la Ruta 26, nos recibe un escenario de sencillas casas, un museo icónico y los vestigios de un antiguo ferrocarril. “Este es uno de los lugares con mayor biodiversidad en Uruguay, parte de lo que se conoce como Quebradas del Norte”, explica Hugo, nuestro guía.

Con caminos discretos y estructuras de piedra, este lugar revive historias del pasado. Valle Edén se ha convertido en un destino preferido para los entusiastas del trekking. Mientras nos comparte detalles sobre la caminata hacia Pozo Hondo, Hugo también menciona un emblemático puente colgante, que destaca entre los muchos que existieron en la zona, transformada por quebradas y arroyos.

Iniciando la Aventura

Para llegar a Pozo Hondo, es necesario caminar al menos tres horas. Partimos hacia el sur, hacia el pintoresco poblado de Tambores, cuya peculiaridad radica en que está dividido entre dos departamentos: Paysandú y Tacuarembó, lo que genera a veces complicaciones administrativas para sus habitantes. Desde allí, inicia la verdadera aventura hacia uno de los tesoros turísticos de la región: la cascada de Pozo Hondo, cuyas dimensiones son sorprendentes. Aunque su altura es impresionante, sigue siendo un misterio la profundidad del pozo, ya que se conecta con el Acuífero Guaraní, la mayor reserva de agua dulce del mundo, limitada en su exploración debido a que está en un terreno privado.

Hugo cuenta con el permiso para acceder, un detalle importante. Caminamos en fila por un sendero rural, donde nuestro guía nos sumerge en la rica biodiversidad de la zona, repleta de especies autóctonas. Con el tiempo, el paisaje se transforma y nos encontramos con la Cuchilla de Haedo, junto a su hermana, la Cuchilla Grande, que junto a la de Rocha forman los únicos sistemas serranos de Uruguay.

Ascendemos a casi 300 msnm mientras sorteamos árboles y gramíneas, ofreciendo vistas panorámicas donde se pueden observar animales de cría y jóvenes ñandúes. Entre octubre y diciembre, la migración de garzas blancas, bueyeras y espátulas rosadas deja una estampa serena en el horizonte.

Explorando el Entorno Natural

Después de tres kilómetros, llegamos a la entrada de Pozo Hondo. El terreno inicial es llano durante aproximadamente 700 metros, hasta el arroyo Jabonería, que atraviesa el puente colgante de Valle Edén. “Este arroyo es puro, serpentea entre las sierras sin contaminación. Hemos comprobado su pureza en estudios realizados”, añade Hugo.

Las piedras que encontramos son basaltos, producto de erupciones volcánicas de hace 150 millones de años. Este lugar formó parte del antiguo desierto de Botucatú, que se extendía por el norte de Uruguay y partes de Argentina y Brasil. A medida que el océano Atlántico se abría paso, enormes ríos de lava se depositaban en lo que hoy constituye el acuífero guaraní.

Tras un merecido descanso, charla y mate, emprenderemos el último tramo. Entre la flora local, destacan la congorosa, la árnica y el arrayán, conocidas por sus propiedades medicinales.

Un Chapuzón en el Paraíso

A pesar de ser otoño, el agua de Pozo Hondo invita a refrescarse. La cascada, que se desploma más de 15 metros de altura y 8 metros de ancho, se erige como una de las más imponentes del país.

El Mirador del Valle y las antiguas vías del tren evocan el paso del tiempo, dejando una huella imborrable. Además de Pozo Hondo, Hugo también guía otras expediciones que vale la pena explorar: la Cueva de los Chivos, un refugio medicinal; la Gruta de los Helechos, un auténtico paraíso verde; Las Marmitas, una peculiaridad geológica, y Las Piscinas, ideales para el verano.

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