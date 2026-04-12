Kicillof impugnará la exclusión de Aubasa en la licitación de rutas provinciales

El reciente dictamen del Ministerio de Economía ha marcado un hito en el futuro de la red vial de Buenos Aires, al descalificar a Aubasa del proceso de licitación para la gestión de 1.350 kilómetros de rutas. La tensión política entre los gobiernos de Kicillof y Milei se intensifica en un contexto complejo.

Descalificación de Aubasa: Un Movimiento Controversial

La empresa vial Aubasa ha sido excluida de la licitación pública nacional e internacional N° 504-0013-LPU25, destinada a la Red Federal de Concesiones – Etapa II. Esta decisión fue comunicada a última hora del viernes, generando un fuerte debate entre las autoridades. Según el dictamen emitido por el Ministro de Economía, Luis Caputo, se recomienda la «desestimación de la oferta» presentada por la compañía estatal.

Acusaciones de Interferencias Políticas

Funcionarios del gobierno de Axel Kicillof habían anticipado que la administración de Javier Milei tomaría medidas para evitar que una empresa mayoritariamente estatal asumiera el manejo de las rutas bonaerenses. La licitación implica una inversión mínima de $170 mil millones en dos años, con planes de peaje incluido en los tramos concesionados.

Alteraciones en las Condiciones de la Licitación

El Ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, denunció en conferencia de prensa que se emitieron al menos cuatro circulares entre diciembre y febrero que alteraron las condiciones originales de la licitación, afectando directamente la participación de Aubasa.

Argumentos de Aubasa y el Futuro del Proceso

Aubasa alega que la decisión de exclusión se basa en criterios arbitrarios, impidiendo la transparencia en el proceso. La empresa planea presentar una «impugnación formal» para garantizar que las reglas del procedimiento sean respetadas, apuntando a la igualdad de condiciones en la competencia.

Requisitos Cuestionados

Desde el Ministerio de Infraestructura, se menciona que los requisitos nuevos que han descalificado a Aubasa no estaban establecidos en la documentación licitatoria original. Se exige ahora que la experiencia técnica sea validada únicamente mediante la ejecución directa de obras, a pesar de que el pliego inicial permitía la acreditación a través de contratos y certificaciones.

Un Enfrentamiento Más Allá de las Rutas

Este conflicto no es solo sobre rutas, sino también sobre una lucha política profunda entre Kicillof y Milei. La gobernación ha señalado que el gobierno nacional dejó de transferir 22 billones de pesos que le corresponden a la provincia, llevando el asunto hasta la Corte Suprema y organizando marchas de intendentes en demanda de estos fondos.

Un Choque de Gigantes en el Horizonte Electoral

La rivalidad entre ambos líderes se agudiza mientras se preparan para la próxima contienda presidencial, donde las autopistas se convierten en un símbolo de sus diferencias. La disputa está generando un clima de incertidumbre en la provincia, especialmente considerando que Aubasa gestiona casi 1.000 kilómetros de carreteras en el corredor del Atlántico, y se encuentra en plena ejecución de un plan de repavimentación en un contexto de parálisis en la inversión vial a nivel nacional.

Competencia Abierta para el Negocio Vial

En la actual licitación, empresas como Roggio-Chediak y Vial Agro-Fontana Nicastro están compitiendo por el control de tramos vitales como la ruta nacional 5 y el acceso sur de la provincia. El objetivo de Nación incluye no solo la construcción y funcionamiento de las autopistas, sino también la implementación de peajes, siguiendo la legislación vigente que rige estas concesiones.