¿Quién desafiaría a Keiko Fujimori en segunda vuelta? Ipsos revela un cuádruple empate

Las últimas encuestas revelan un panorama electoral intrigante en Perú, donde Keiko Fujimori se posiciona en la cima. Los resultados preliminares despiertan un debate sobre la cercanía de los candidatos.

Análisis de Resultados Preliminares

Según los datos preliminares proporcionados por Ipsos, Keiko Fujimori alcanza un 16.6% de los votos, seguida de Roberto Sánchez con un 12.1%, Ricardo Belmont con un 11.8%, Rafael López Aliaga con un 11% y Jorge Nieto con un 10.7%. Estas cifras han sido calificadas por Alfredo Torres, presidente de la encuestadora, como un “empate estadístico” entre varios postulantes en el segundo lugar.

Resultados Apasionantes y Empate Estadístico

Torres destacó que, a pesar de que Keiko lidera las encuestas, el segundo lugar carece de claridad. “Es un empate de cuatro que se encuentra dentro del margen de error, por lo que cualquier variación es significativa”, explicó durante una conversación con Latina.

Importancia de la Cobertura Nacional

El presidente de Ipsos también subrayó la importancia de contar con una muestra representativa que abarque tanto el ámbito urbano como el rural. “El electorado rural puede tener patrones de voto muy diferentes al urbano. Por eso, es crucial tener una base amplia para reflejar realmente el parecer de la población”, agregó.

(Noticia en desarrollo)