Elecciones en Perú: Las crisis políticas y el fin del mito de la ‘economía zombi’

Título: ¿Perú en "modo zombi"? Analizando el Impacto de la Inestabilidad Política en su Economía

Bajada: A pesar de ser un ejemplo en gestión macroeconómica, la inestabilidad política en Perú ha dejado varias secuelas. ¿Cómo afecta esto el crecimiento y bienestar del país andino?

Perú ha sido un faro de estabilidad económica en América Latina.

A pesar de los constantes cambios de liderazgo y la agitación política, el país ha logrado mantener el equilibrio en sus cuentas y atraer inversiones, aunque algunos especialistas alertan sobre el costo de esta inestabilidad.

El Resiliente Crecimiento Económico Peruano

La economía peruana ha mostrado notable fortaleza, destacándose por su capacidad de atraer inversión extranjera y sostener un crecimiento continuo. Este fenómeno ha sido admirado en toda la región, especialmente cuando otros países enfrentan crisis económicas. Desde inicios del siglo, Perú ha superado difíciles periodos, logrando una expansión sostenida del Producto Interno Bruto (PIB).

La Paradoja de la Inestabilidad Política

A pesar de sus logros, hay voces que sostienen que la economía no es inmune a la política. El economista Armando Mendoza del Centro Peruano de Estudios Sociales afirma que la aparente desconexión entre ambos ámbitos es una ilusión, señalando que la economía ha estado «en piloto automático». ¿El resultado? Se ha dejado de aprovechar el potencial completo del país.

Fortalezas que Impulsan la Economía

Perú disfruta de características estructurales favorables. La economía abierta y la estabilidad del sol, su moneda, son reconocidos por los inversores. Esta estabilidad es, en gran parte, mérito del Banco Central, que ha mantenido su autonomía en la gestión económica a pesar de la turbulencia política.

Una Oportunidad que se Escapa

A lo largo de las dos primeras décadas del milenio, el crecimiento del PIB superó en varias ocasiones el 10%. Sin embargo, desde 2018, este ritmo ha disminuido, en gran parte a raíz de la sucesión acelerada de presidentes, con ocho cambios en el cargo, perjudicando la confianza en las políticas económicas.

Los expertos coinciden en que el crecimiento promedio es de tan solo el 2,3% desde 2022, muy por debajo de lo que se podría lograr si existieran políticas más consistentes.

La Crítica al «Carrusel Político»

La inestabilidad política ha dificultado la implementación de políticas económicas coherentes. La duración promedio de un presidente en el poder es inferior a dos años, y los ministros de economía cambian con frecuencia, impidiendo así la continuidad de las estrategias que beneficien a la nación.

Esta volatilidad crea un ambiente hostil para las inversiones, especialmente en sectores que requieren planificación a largo plazo, como la minería, fundamental para la economía peruana.

La Mirada hacia el Futuro

Las proyecciones económicas dependen del desarrollo de conflictos globales, como la guerra en Medio Oriente, que podría influir notablemente en el crecimiento. No obstante, Perú sigue beneficiándose de precios altos en metales y una mejora en el empleo formal.

El próximo directorio del Banco Central también será vital; la elección de sus miembros influenciará la dirección económica del país. Sin embargo, la incertidumbre sigue latente este año electoral, lo que exige a los futuros líderes trabajar para que la economía salga del «modo zombi» y se enfoque en el progreso social de los peruanos.