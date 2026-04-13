Exhibición para Restaurar el Monte

La muestra de arte en CePIA promete borrar las fronteras entre estos dos mundos y abrir un espacio de reflexión cultural.

Una Muestra que Rompe Barreras

En el sur de Córdoba, la experiencia en el territorio de Inti Huasi ha dado origen a una innovadora muestra de arte que se presentará los días 17 y 18 de abril en el CePIA, como parte del Festival La Enredadera.

Según Valentina Bari, curadora de la exposición y miembro de FiguraFondo, este evento es un “ensayo visual” que refleja un año y medio de trabajo en el campo, diseñado para desdibujar la línea divisoria entre lo urbano y lo rural.

Traduciendo el Territorio a través del Arte

La exposición se fundamenta en dos ejes centrales que destacan la labor de FiguraFondo. Primero, el proyecto Agroecología para la Soberanía Alimentaria, que se manifiesta a través de una serie fotográficas y un documental realizado en colaboración con la Universidad Nacional de Río Cuarto.

Bari cita al dramaturgo Mauricio Kartun para enfatizar la importancia de narrar historias a través de las artes: “A las nubes siempre se les puede asignar forma, y es nuestra tarea darles personajes”. Esta filosofía refuerza la responsabilidad de los artistas en la creación de narrativas que aborden la praxis ambiental.

Estética y Ciencia: Un Vínculo Vital

El segundo componente, dedicado a la Restauración Ambiental del Monte Nativo, adopta un enfoque estético basado en evidencias científicas, incorporando fotos de diagnósticos de campo y representaciones visuales del estado del suelo.

Esta parte de la muestra incluye técnicas como el cianotipo, acompañadas de un relato visual que profundiza en la relación entre los seres humanos y el ecosistema.

La Enredadera: Un Festival para Fortalecer Conexiones Urbanas

El festival no solo busca exhibir, sino también visibilizar el trabajo de FiguraFondo en la escena urbana. “La idea es unir nuestra sólida propuesta en un evento, trayendo un poco del campo a la ciudad”, comenta Bari.

Más allá de la exhibición, el colectivo pretende generar un espacio reflexivo acerca de las crisis contemporáneas y buscar alternativas a nuestras realidades.

Actividades Diversas para Todos

El programa de estos dos días es de entrada libre y gratuita, con una variada propuesta interdisciplinaria que incluye teatro, música y artes visuales.

Entre los momentos destacados, se presentará la cantautora La Charo y se llevarán a cabo conversatorios con académicos de la UNC, acompañados de una radio abierta organizada por escuelas locales.

Además, habrá proyecciones de cortometrajes sobre cultura y medio ambiente, resultado de una convocatoria nacional que atrajo cerca de 70 propuestas.