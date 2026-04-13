Justicia explora nueva ‘ruta del dinero’ en el caso ANDIS y revela más indagatorias

El exabogado de Javier Milei, Diego Spagnuolo, nuevamente se presentará ante la justicia para ofrecer su declaración en el marco del escándalo de corrupción que sacudió a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Esta situación añade presión sobre el gobierno argentino, ya marcado por acusaciones de corrupción.

Reactivación del Caso ANDIS

De acuerdo a fuentes judiciales, el nuevo juez del caso, Ariel Lijo, ha dado su visto bueno a nuevas acciones solicitadas por el fiscal Franco Picardi, quien lidera la investigación. En un extenso dictamen, se han presentado pruebas que apuntan a una serie de delitos relacionados con desfalco en la entidad.

La Declaración Pendiente de Spagnuolo

El exdirector de ANDIS tiene programada su comparecencia en los tribunales, donde se espera que se exponga a nuevas indagatorias junto a otros acusados, incluidos Miguel Ángel Calvete, quien organizó supuestos esquemas de corrupción dentro de la agencia. Este nuevo desarrollo podría traer consigo repercusiones significativas en la administración actual, que ya enfrenta acusaciones por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Un Escándalo de Envergadura

El fiscal Picardi sostiene que durante la gestión de Spagnuolo, la ANDIS fue utilizada para beneficiar a un grupo selecto de funcionarios y empresarios, quienes se enriquecieron a expensas de los fondos públicos. Hasta ahora, se han procesado a seis funcionarios y trece empresarios, todos implicados en lo que parece ser una red de corrupción.

La Respuesta de la Defensa

La defensa de Spagnuolo intenta desmantelar el caso al afirmar que el origen de la investigación se basa en grabaciones de dudosa validez. Aunque Picardi y sus predecesores han evitado confiar en estos audios, su contenido ha alimentado la discusión en torno a la profundidad de la corrupción en la ANDIS.

Circuitos Ilícitos y Nuevas Pruebas

La indagatoria ha revelado conexiones entre 20 empresarios que habrían utilizado 30 firmas comerciales para llevar a cabo una serie de coimas y compras fraudulentas de insumos médicos. Se estima que más de 75.000 millones de pesos podrían haberse desviado de su destino original, lo cual ha enfocado aún más la atención pública en el caso.

Implicaciones para la Casa Rosada

La difusión de audios que involucran a figuras clave en la Casa Rosada ha complicado aún más la situación política del país. Estos documentos, donde Spagnuolo menciona a funcionarios cercanos al presidente, podrían poner en tela de juicio la integridad del actual gobierno, que ya se encuentra bajo fuerte escrutinio.

El Rol de Karina Milei

Karina Milei, secretaria general de la presidencia, se encuentra en el centro de las acusaciones, con rumores apuntando a que parte de las coimas recaudadas eran destinadas a su beneficio. Sin embargo, la investigación aún no ha logrado avanzar en esta dirección.

Frente a los Tribunales

Con la investigación en marcha y nuevos documentos que respaldan las acusaciones de Picardi, se espera que Spagnuolo sea sometido a nuevos interrogatorios en los próximos días. La justicia argentina retoma el caso ANDIS con la intención de esclarecer esta compleja trama de corrupción que aún tiene muchas aristas por revelar.