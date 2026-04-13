Convocan concentración en Comodoro para exigir justicia por Ángel

Familiares y amigos del pequeño de 4 años invitan a la comunidad a unirse a la lucha por justicia en un emotivo acto programado para este lunes a las 11:30 frente a la Fiscalía.

En un ambiente de profunda conmoción, la ciudad de Comodoro Rivadavia se prepara para una nueva movilización en memoria de Ángel, el niño que perdió la vida en circunstancias trágicas. La concentración busca visibilizar el clamor de justicia y exige avances en la investigación que ha mantenido en alerta a los ciudadanos.

La cita es este lunes a las 11:30 en las puertas de la Fiscalía, donde se espera una masiva participación de vecinos y familiares. La convocatoria se ha hecho eco en la comunidad, generando un ambiente de solidaridad y apoyo incondicional hacia los afectados.

La lucha continúa

La movilización no solo busca el esclarecimiento del caso de Ángel, sino que también es un llamado a la acción por la seguridad y el bienestar de todos los niños de la comunidad. Familias y amigos insisten en la necesidad de obtener respuestas claras y rápidas por parte de las autoridades competentes.

A medida que la investigación judicial avanza, la comunidad permanece unida en su demanda de justicia y apoyo a la familia del niño, esperando que la movilización logre mantener el tema en el centro de atención y que se realicen los esfuerzos necesarios para esclarecer lo sucedido.