5 Obras Maestras Ignoradas: El Talentoso Legado de Mujeres en el Arte

El arte ha sido un campo en el que el talento femenino ha luchado por obtener el reconocimiento que merece. Varios siglos de historia del arte han visto a mujeres brillantes ser opacadas o incluso olvidadas.

En 1993, Katlijne Van der Stighelen hizo un descubrimiento asombroso en el Museo de Historia del Arte de Viena: una pintura monumental titulada «El triunfo de Baco» (1655-1659) que había permanecido sin firma durante años. La autora, Michaelina Wautier, se convirtió en un símbolo del arte femenino perdido a lo largo de la historia.

¿Por Qué se Ignoran las Obras Femeninas?

La historiadora Van der Stighelen se mostró perpleja al encontrar una obra de tal magnitud que había sido asignada erróneamente a su hermano Charles, debido a la creencia de que las mujeres no podían pintar obras tan ambiciosas. «Cuando se habla de artistas mujeres, siempre surgen cuestiones de atribución», cuenta.

El Arte que Necesita Ser Redescubierto

Muchos trabajos de mujeres artistas no sólo son ignorados, sino que también suelen estar desprovistos de firma y cuidados, lo que reduce significativamente la posibilidad de descubrir nuevas obras. La reciente exposición de Michaelina Wautier en la Royal Academy de Londres subraya cuán injustamente se ha olvidado el arte femenino.

Una Retrospectiva Histórica

Esta notable presentación es la primera de Wautier en el Reino Unido y representa la mayor colección de su obra jamás expuesta, reflejando un movimiento más amplio que aboga por que las mujeres artistas tengan un espacio y reconocimiento en el mundo del arte.

Más Allá de Wautier: Otras Obras Erróneamente Atribuidas

A continuación, exploramos algunas obras maestras que han sido fustigadas por la historia, relegadas a la sombra de sus contrapartes masculinas:

«El Triunfo de Baco» (1655-59) de Michaelina Wautier

Esta monumental pintura, cuyo tema gira en torno a los festivales del dios Baco, presenta a Wautier como una figura desafiante, reafirmando su lugar en la historia del arte.

«Autorretrato como Santa Catalina de Alejandría» (c. 1615-17) de Artemisia Gentileschi

Representando su propio sufrimiento, Gentileschi captura la esencia del heroísmo femenino en su autorretrato, un trabajo que recién fue reconocido en su totalidad en 2017, a pesar de haber sido ignorado durante siglos.

«Alegre Pareja» (1630) de Judith Leyster

Considerada una figura prominente de su tiempo, Leyster fue injustamente olvidada, con obras erróneamente atribuidas a sus contemporáneos, caso que se corrigió en 1892.

«Dios» (1917) de Elsa von Freytag-Loringhoven y Morton Schamberg

Esta pionera del dadaísmo fue destacada en sus tiempos como una artista radical, pero a menudo se le atribuyó a su contemporáneo masculino, desestimando su impacto en el movimiento.

«Mañana para Siempre» (1963) de Margaret Keane

Keane tuvo que demostrar su autoría en un juicio memorable que cuestionó la credibilidad de las artistas femeninas. Su famosa serie de retratos con ojos grandes ha sido redescubierta como una representación artística única.

Un Llamado a la Valoración del Arte Femenino

El camino hacia el reconocimiento del arte femenino es largo, pero exposiciones como la de Wautier son pasos esenciales en la recuperación de una historia que todavía necesita ser contada. Solo reconociendo el trabajo de estas artistas podremos apreciar completamente su contribución invaluable a la cultura y la historia del arte.