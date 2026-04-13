Carlos Nino, un destacado filósofo del derecho argentino, dejó una huella imborrable en la historia del país al ser pionero en los juicios a las juntas militares. Su propuesta de justicia, en un contexto de fragilidad democrática, se ha convertido en un referente esencial para entender la realidad argentina.

Carlos Nino, reconocido filósofo del derecho, jugó un papel crucial en la concepción del sistema legal que permitió los Juicios a las Juntas Militares en 1985, en una Argentina marcada por el apoyo popular y el temor a las Fuerzas Armadas, aún activas. Según el biógrafo Pablo Gerchunoff, todo comenzó cuando Nino, tras su formación en Oxford, y Jaime Malamud Goti, de regreso de Friburgo, aprovecharon la oportunidad para servir a una democracia incipiente. Raúl Alfonsín, amigo y defensor de la intelectualidad, fue el único en aceptar su propuesta innovadora.

Construyendo el Marco de Justicia

Junto a otros destacados juristas, Nino ayudó a crear un marco legal que definía tres niveles de responsabilidad: los que daban las órdenes, los que las ejecutaban y los que simplemente las acataban. A pesar de las críticas del kirchnerismo en un ambiente democrático más sólido, es crítico recordar que la democracia argentina de esa época era aún frágil, a pesar de los pasos audaces que se estaban dando hacia la justicia.

La Importancia de Contextualizar

Alfonsín buscaba castigar a los principales responsables de atrocidades cometidas durante el terrorismo de Estado y esperaba que los militares se adaptaran a la democracia. Esta idea no surgió de la nada; fue el resultado de un estudio profundo de casos globales de justicia retroactiva, donde Argentina se convirtió en un ejemplo distintivo que requirió tanto valentía como claridad intelectual.

El equipo de Nino enfrentó retos significativos al navegar entre la búsqueda de la verdad y las necesidades políticas, conceptos que Max Weber describe en sus conferencias sobre la ciencia y la política.

Anomías en la Sociedad Argentina

En su libro Un país al margen de la ley, Nino reflexiona sobre la tendencia de los argentinos hacia la desobediencia legal, un tema que considera idiosincrático. Su análisis sobre la anomia, es decir, la falta de respeto por la ley, sugiere que esta actitud se extiende desde las élites hasta la sociedad en general y resulta en consecuencias negativas que afectan la productividad y el desarrollo.

Las Cuatro Tendencias Recurridas de la Historia Argentina

Nino identifica cuatro tendencias que modelan la historia argentina: el dualismo ideológico entre liberalismo y conservadurismo, el corporativismo que caracteriza tanto a las dictaduras como a los gobiernos populistas, la concentración de poder y, por supuesto, la anomia. Este último concepto se manifiesta a través de golpes de Estado, fraudes electorales y corrupción que generan un desbalance institucional y social.

La Actualidad y el Ciclo de Desobediencia

Un estudio reciente reveló que cuatro de cada diez argentinos se mostrarían reticentes a cumplir la ley en situaciones específicas, destacando una cultura donde priman los intereses individuales sobre el marco legal. Esta actitud representa un eco de Nino, quien describió a la anomia como «boba», evidenciando su generalización y los efectos nocivos que tiene sobre el país.

Nino también confronta el vínculo distorsionado que la sociedad mantiene con la ley. Lo ejemplifica con las declaraciones de personas que, en lugar de cumplir con la normativa, prefieren «acatarse a sí mismas». Desde la evasión impositiva hasta la corrupción, este desapego histórico hacia la ley establece un patrón que continúa afectando la estructura estatal.

El Legado de Nino vs. La Banalidad Actual

En contraste con la figura de Carlos Nino, cuya inteligencia y compromiso siguen resonando, el actual escenario político presenta figuras que parecen trivializar la democracia. Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete, se encuentra bajo el ojo crítico por sus acciones vinculadas a la corrupción, que van en línea con las anomías que Nino describió. Sus declaraciones, culminando en un «fin» despectivo, reflejan un avasallamiento del debate democrático, fundamental en cualquier régimen que desee perdurar.

La Argentina clama por más legados como el de Carlos Nino y menos mediocridad. Su visión de la justicia y su llamado a la reflexión deben resonar en todos aquellos que abogan por una democracia más sólida y equitativa, sin permitir que las sombras de la anomia continúen dominando el escenario nacional.