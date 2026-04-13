River vence a Racing 2-0 en la fecha 14 del Apertura

¡El duelo del fin de semana ya está aquí! La Academia recibirá a su eterno rival, el Millonario, en un encuentro lleno de expectativas y emociones.

Este emocionante choque corresponde a la fecha 14 del Torneo Apertura 2026 y se llevará a cabo en el estadio Juan Domingo Perón a las 20:00 horas. La Academia busca recuperarse tras su reciente derrota 1-0 en el clásico de Avellaneda, aunque logró una victoria en su debut en la Copa Sudamericana contra Independiente Petrolero, ganando 3-1. Por su parte, el Millonario llega en una racha formidable, acumulando cuatro victorias consecutivas en el torneo y empatando 1-1 contra Blooming en su debut sudamericano en Bolivia.

Expectativas del Encuentro

Ambos equipos llegan con motivaciones distintas, pero compartirán la misma meta en la cancha: sumar tres puntos cruciales. La Academia necesita una victoria que le devuelva la confianza tras su tropiezo reciente, mientras que el Millonario buscará mantenerse en la cima de la tabla, mostrando su sólido rendimiento actual.

Los Protagonistas en la Cancha

Los hinchas estarán al borde de sus asientos, ya que figuras clave de ambos equipos se preparan para dar lo mejor de sí. El rendimiento de los jugadores será crucial, especialmente en un partido tan intenso como el clásico argentino.

Detalles Clave del Partido

El árbitro encargado de dirigir el encuentro será Sebastián Zunino, que tendrá la difícil tarea de mantener el control en un enfrentamiento donde la pasión sin duda estará presente. El ambiente promete ser electrizante, con ambos bandos apoyando a su equipo como nunca antes.