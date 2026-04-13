Robert Del Naja de Massive Attack entre los 500 arrestados en protesta de Palestine Action

El vocalista de Massive Attack, Robert Del Naja, ha sido detenido durante una manifestación masiva en Londres que se oponía a la prohibición del grupo Palestine Action. Su arresto ha desatado un intenso debate sobre los derechos de protesta en el Reino Unido.

La detención de Del Naja, conocido artísticamente como 3D, ocurrió el pasado sábado en Trafalgar Square, donde alzaba un cartel que decía “Me opongo al genocidio, apoyo a Palestine Action”.

Un Arresto Controversial

En un video de su arresto, se observa cómo los policías se acercan a Del Naja, quien grita “Estoy siendo arrestado ilegalmente” mientras es llevado por las autoridades, rodeado de aplausos de otros manifestantes.

Motivos de Su Participación

Antes de su detención, el músico expresó su deseo de participar a pesar del riesgo que esto representaba para su carrera. “Es ridículo que la policía vuelva a arrestar a la gente. Estoy aquí para defender mis convicciones”, afirmó.

Aunque temía por su capacidad de viajar y obtener visas debido a su arresto, Del Naja manifestó que la defensa de Palestina es un acto patriótico. “Proteger a nuestro país de crímenes de guerra es, sin duda, un acto de patriotismo”, enfatizó.

El Contexto de la Manifestación

La protesta fue la primera gran movilización en contra de la prohibición de Palestine Action desde que un tribunal de alta instancia la declaró ilegal en febrero. Más de 500 personas fueron arrestadas en este evento, en una clara señal de la tensión entre las autoridades y los manifestantes.

A pesar de la decisión del tribunal, la policía metropolitana ha indicado que continuará arrestando a los que apoyen a Palestine Action, lo que ha generado críticas incluso de expertos legales.

Próximas Actuaciones de Massive Attack

A pesar de la controversia, Massive Attack tiene programada una gira por Europa, con presentaciones que comenzarán el 26 de mayo en Helsinki.

La banda, formada en 1988 en Bristol, sigue teniendo a Del Naja y Grant “Daddy G” Marshall como sus miembros principales, y continúa siendo una voz influyente en la música y la política social.

Un Debate en Crecimiento

Las acciones de la policía en esta manifestación han sido calificadas de surrealistas por organizadores como Defend Our Juries, quienes han cuestionado la legalidad de los arrestos. Con más de 2,200 detenciones desde que comenzaron a prohibir el grupo, el clima político sigue siendo tenso en el país.

La policía metropolitana reportó 523 arrestos a la medianoche del 11 de abril, incluyendo participantes de distintas edades, desde jóvenes de 18 hasta personas de 87 años.