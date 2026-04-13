Desconfianza en las Encuestas: ¿Por Qué?

La actualidad política argentina está marcada por un intenso debate sobre las encuestas y su relevancia en las elecciones. Desde posturas que aseguran la reelección de Javier Milei, hasta quienes consideran su caída inminente, el panorama es más complejo de lo que parece.

Recientemente, en una serie de diálogos con periodistas, intelectuales y políticos, han surgido diversas opiniones sobre el futuro electoral de Javier Milei. Mientras algunos confían en que las encuestas lo impulsan hacia la reelección, otros afirman que su derrota es una certeza. Existe, además, un tercer grupo que rechaza por completo la validez de estas herramientas de opinión.

La Confusión entre Encuestas y Focus Groups

En un programa de televisión, una activista libertaria declaró: “Nosotros no creemos en los focus groups, sino en el pueblo”. Este tipo de afirmaciones resalta una confusión común en Argentina: equiparar las encuestas con los focus groups, a pesar de que son métodos de investigación diferentes. Mi experiencia con funcionarios del actual gobierno, quienes provienen de élites académicas, desmiente esta visión simplista; la ciencia no se basa en la fe.

La Falacia de las Predicciones

Algunos sostienen tener encuestas que demuestran irrefutablemente el futuro electoral de Milei. Sin embargo, esta perspectiva es errónea, ya que las encuestas no son herramientas infalibles. A menudo, ni siquiera pueden anticipar resultados a un día de las elecciones. Es claro que Milei no está ni perdido ni asegurado para las próximas votaciones.

Las Volatidades del Escenario Político

La caída de popularidad del Presidente, a pesar de una aparente estabilidad económica, plantea preguntas sobre la dinámica del electorado. ¿Cómo se traduce la derrota en septiembre en una victoria en octubre? Las circunstancias políticas son inconstantes, y especular sobre los resultados es, en gran medida, irresponsable.

Un Periodismo Crítico como Pilar de la Democracia

El ejercicio profesional del periodismo crítico es vital para la democracia. Este valor se ve amenazado por aquellos que pretenden dominar la narrativa política. Para entender el electorado actual, se requiere más que instintos; es necesario contar con profesionales capacitados en el análisis y la interpretación de datos.

La Nueva Realidad del Electorado

No se trata de regresar a métodos obsoletos, sino de adaptar las estrategias investigativas a una democracia cambiante. Las encuestas deben evolucionar para comprender este nuevo contexto social, donde los electores se mueven rápidamente y sin el apoyo de estructuras tradicionales.

Liderar en la Era Digital

La política actual exige una conexión emocional con el electorado. La hiperconectividad permite que las decisiones políticas cambien en cuestión de horas. Las figuras políticas, como Javier Milei, son capaces de unir a un grupo diverso de seguidores a través de simbolismos más que de argumentos racionales. Esto destaca la importancia de adaptar las estrategias de campaña a fin de conectar con un electorado que responde a estímulos emocionales.

Prepararnos para el Futuro

Las diferentes posturas sobre el futuro electoral en Argentina nos muestran que el análisis y la interpretación de datos serán cruciales. La capacidad de captar la atención del electorado y canalizar su participación será determinante en las elecciones venideras.