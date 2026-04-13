Trump arremete contra el Papa León XIV por su postura sobre Irán y Venezuela

El expresidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado un ataque contundente contra el Papa León XIV, tras los comentarios del pontífice sobre la amenaza de Irán y la situación en Venezuela.

En un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump criticó la postura del Papa, quien había expresado su rechazo a la posibilidad de un ataque militar contra Irán, lo que desató la furia del exmandatario.

Trump cuestiona la posición del Papa sobre Irán

“No quiero un papa que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear”, señaló Trump. El expresidente también expresó su desconcierto ante la desaprobación del pontífice por la intervención de Estados Unidos en Venezuela.

Críticas al manejo de la seguridad y la política exterior

Trump afirmó que Venezuela “envía enormes cantidades de drogas a Estados Unidos” y criticó al Papa por su supuesta falta de firmeza en temas de delincuencia y relaciones internacionales. “El Papa León es débil en materia de delincuencia”, escribió, lamentando que no se mencione el miedo que la Iglesia Católica enfrentó durante la pandemia.

Un reclamo por la libertad religiosa

El expresidente recordaba cómo muchos sacerdotes y ministros fueron arrestados por celebrar misas, incluso al aire libre. “Esos tiempos difíciles no fueron mencionados por el Papa”, denunció.

La crítica personal a la figura papal

En un giro más personal, Trump afirmó sentirse más cercano de Louis, el hermano del Papa, comparándolo favorablemente con el pontífice. “Louis entiende lo que es MAGA, mientras que León no”, indicó el exmandatario.

Defensa de su administración y logros

Por último, Trump defendió su legado, afirmando que no desea un Papa que critique su gestión. “Estoy haciendo lo que me eligieron para hacer y he logrado cifras récord en la economía y en la lucha contra el crimen”, concluyó.

Esta controversia pone de manifiesto las tensiones entre el exmandatario y el liderato religioso, en un entorno político y social marcado por la polarización.