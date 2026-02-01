Más que Rivales: La Serie Imperdible de la Semana en Streaming

El mes de febrero llega cargado de novedades en el mundo del streaming, con un inglés atractivo que promete darle un giro a tus noches de verano. A continuación, te contamos qué se estrena del 2 al 8 de febrero, con historias que van desde el romance hasta el drama social.

HBO Max: Un Romance que Rompe Barreras

Desde el 2 de febrero, HBO Max presenta un drama romántico que seguramente capturará tu atención. Creada por el aclamado Jacob Tierney, esta serie de seis episodios está basada en la popular saga Game Changers de Rachel Reid. La trama sigue a dos rivales del hockey en un romance secreto que evoluciona a lo largo de los años, con las actuaciones destacadas de Hudson Williams y Connor Storrie.

Netflix: Comedia Dramática con un Giro Sorprendente

A partir del 2 de febrero, Netflix estrena una comedia dramática francesa donde cinco mujeres, encajadas en una crisis, toman la audaz decisión de formar una banda criminal para robar bancos. Este emocionante relato cuenta con las actuaciones de Rebecca Marder, Zoé Marchal y Naidra Ayadi, entre otras talentosas actrices.

Europa Europa: Misterios en la Nápoles de los 30

Desde el 2 de febrero, este canal presentará la tercera temporada de una intrigante serie ambientada en la Nápoles de la década del ’30. El comisario que da nombre a la serie posee un don especial: puede sentir las últimas palabras y emociones de las víctimas de muertes violentas. Con la participación del talentoso Lino Guanciale, esta producción toma inspiración de las novelas de Maurizio de Giovanni.

Netflix: Dulces Creaciones para San Valentín

Desde el 2 de febrero, los amantes de la repostería podrán disfrutar un nuevo reality que rinde homenaje al Día de San Valentín. Bajo la conducción de Mikey Day, un selecto grupo de pasteleros competirán creando obras de arte en pastel, en un concurso lleno de tensión y creatividad.

Disney+: La Gobernadora Imperfecta

Comenzando el 2 de febrero, Disney+ presenta una comedia protagonizada por Emma Mackey y Jamie Lee Curtis. La trama se centra en una joven que asume el cargo de gobernadora y lucha por equilibrar su vida personal y profesional, todo bajo la dirección de James L. Brooks.

Netflix: Una Historia de Lucha y Superación

A partir del 2 de febrero, llega una poderosa coproducción entre Colombia y México que narra la historia de un hombre con discapacidad intelectual que es encarcelado injustamente. Mientras él busca justicia, su hija debe aprender a valerse por sí misma. Dirigida por Ana Lorena Pérez Ríos, el elenco incluye a Omar Chaparro, Mariana Calderón y Natalia Reyes.

Mubi: Denuncia a Través del Arte

Desde el 2 de febrero, Mubi presenta un documental impactante, realizado por el periodista palestino Basel Adra y el fotógrafo Hamdan Ballal, que pone en evidencia las luchas diarias en Masafer Yatta. Esta obra, ganadora del Oscar al Mejor Documental en 2024, ha sido reconocida en varios festivales de cine a nivel internacional.