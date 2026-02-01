Trágico accidente en Ruta 3: muere mujer tras volcar su camioneta con su hijo a bordo

Un trágico suceso vial conmueve a la comunidad, luego de que un accidente en la Ruta Nacional N°3, a solo 25 kilómetros de Trelew, resultara en la muerte de una mujer y dejara a su hijo de 24 años hospitalizado.

Este domingo por la tarde, aproximadamente a las 14 horas, se reportó un accidente que involucró a una camioneta Toyota Hilux que se dirigía desde Caleta Olivia hacia Córdoba. La mujer, lamentablemente, perdió la vida en el lugar debido a la gravedad de las lesiones sufridas tras el vuelco del vehículo.

Detalles del Accidente

Las autoridades aún investigan las circunstancias que llevaron al vuelco. El joven, que acompañaba a su madre, fue trasladado de inmediato a un centro de salud, donde se encuentra consciente y estable, aunque sufre un fuerte shock emocional por el episodio.

Operativo de Rescate y Asistencia

El incidente desencadenó un amplio operativo en la zona, donde actuaron equipos de personal policial, Bomberos Voluntarios y servicios médicos. Estos profesionales trabajaron en la asistencia de las víctimas y en la regulación del tráfico para evitar nuevos incidentes.

Causas en Investigación

Las autoridades están evaluando varios factores para determinar la causa del vuelco, incluyendo el estado de la ruta y las condiciones mecánicas de la camioneta al momento del accidente. Hasta el momento, no se descartan hipótesis en la investigación.