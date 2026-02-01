Fallece Ricardo Melchior, exlíder del Cabildo de Tenerife

La comunidad canaria se encuentra de luto tras el fallecimiento de Ricardo Melchior, un líder clave en la política regional y un ferviente defensor de las energías renovables.

Este sábado, se ha confirmado la muerte de Ricardo Melchior, quien dejó una huella imborrable en Tenerife y en el impulso hacia un futuro sostenible. A los 76 años, su legado seguirá inspirando a futuras generaciones.

Una Trayectoria Dedicada al Progreso

Ricardo Melchior fue presidente del Cabildo de Tenerife entre 1999 y 2013, liderando con la Coalición Canaria. Posteriormente, ocupó el cargo de presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife desde 2015 hasta 2018, además de haber sido senador por Tenerife en la legislatura del 2004 al 2008.

Compromiso con la Sostenibilidad

Desde sus inicios en el ámbito político, Melchior mostró un firme interés por todo lo relacionado con la investigación y el desarrollo, especialmente en energías renovables. Participó activamente en seminarios y conferencias a nivel europeo, contribuyendo a la difusión de estas temáticas cruciales.

Reacciones de la Comunidad Insular

La noticia de su fallecimiento generó un profundo pesar tanto en el ámbito político como en el empresarial. Fernando Clavijo, presidente regional, destacó su generosidad y compromiso, afirmando que Melchior dejó una “huella” invaluable en el Cabildo y en el corazón de quienes trabajaron junto a él.

Un Referente en la Política Canaria

Rosa Dávila, presidenta insular, lo describió como un “referente” en la política de Canarias, resaltando su dedicación al servicio público con una visión clara hacia el futuro. Su enfoque práctico y sereno permitió la modernización de diversas políticas que beneficiaron a la isla.

El Impacto en el Sector Empresarial

La CEOE Tenerife también se pronunció, reconociendo el papel fundamental de Melchior en la transformación de la isla hacia un modelo más sostenible y moderno. Destacaron su visión innovadora y su capacidad para impulsar el desarrollo económico, fortaleciendo las infraestructuras y mejorando el nivel de vida de la población.

Un Legado que Perdura

En sus últimos años, Ricardo Melchior continuó activo en la dirección de Coalición Canaria, generando un impacto duradero a través de sus políticas en áreas cruciales como la economía y el desarrollo social. Su búsqueda constante del consenso y su defensa de los intereses insulares fueron sellos distintivos de su gestión.

La conmoción por su partida resuena en diversos sectores, evidenciando la importancia de su figura en los procesos de cambio y modernización de Tenerife. Melchior siempre será recordado como un pionero que trabajó incansablemente por el bienestar de su comunidad y el futuro sostenible de las energías renovables.